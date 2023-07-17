Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса налаживают массовый выпуск беспилотников, используемых в зоне проведения специальной военной операции и ставших серьёзной проблемой для украинской армии.

Иван Шилов ИА Регнум

Российская компания Zala Aero (входит в концерн «Калашников») наладила массовый выпуск барражирующих боеприпасов (которые также называют «дронами-камикадзе») «Ланцет». Об этом рассказал специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин в эфире передачи «Вести недели».

По словам корреспондента, на предприятии не только производят вооружения, хорошо зарекомендовавшие себя в бою, но и работают над модернизацией и разработкой новых образцов.

Концепция барражирующих боеприпасов получила развитие в опытном беспилотнике с рабочим названием «Изделие 53». Новые дроны будут использоваться по тактике «сетецентрической войны», что подразумевает использование большого количества беспилотников, объединённых в единую сеть, или «рой». Один беспилотник, «заметивший» цель, может передать её координаты другим, действующим с ним в одной сети.

Как отметил в комментарии ИА Регнум общественный деятель и руководитель движения «Дронница» Алексей Чадаев, новая концепция меняет не только тактику применения дронов, но и тактику ведения военных действий в целом.

«Условно это можно назвать «вайлдберизацией» войны. В небе одновременно находится некоторое количество дронов. Потом оператор — это может быть искусственный интеллект или человек — «оформляет заказ» на поражение объекта. Далее система определяет параметры цели, анализирует полученную информацию и принимает решение о поражении цели одним или несколькими дронами. Зависит от того, сколько их находится в воздухе.

Если цель не была поражена, можно нанести повторный, контрольный удар. Это существенно меняет подход к ведению военных действий в целом, когда человек даёт установку на уничтожение цели, а все задачи выполняются без его прямого участия. Единственное, что «рой» дронов — это плохая метафора, потому что «рой» подразумевает хаотическое движение отдельных единиц, а дроны должны действовать согласно установленным алгоритмам», — отметил эксперт.

По информации корреспондентов ВГТРК, речь идёт о массовом производстве, им продемонстрировали десятки беспилотников, готовых к отправке на фронт. Однако куда лучше, чем видео, говорит статистика боевого применения дронов «Ланцет».

По информации портала Lostarmour, пользователи которого анализируют фото — и видеоматериалы из зоны боевых действий, по состоянию на 17 июля зафиксировано как минимум 376 успешных случаев применения этих дронов-камикадзе российскими войсками.

Согласно опубликованной статистике, в подавляющем большинстве случаев целями «Ланцета» становится украинская артиллерия: самоходные артиллерийские установки, буксируемые орудия, миномёты и реактивные системы залпового огня. В статистику вошли только подтверждённые случаи применения беспилотников, реальное же число «жертв» «Ланцета» может быть гораздо выше.

Стоит ожидать, что с массовым внедрением в войска «Изделия 53» эти показатели будут постоянно расти. По крайней мере, украинские источники настроены крайне пессимистично.

Комментируя репортаж ВГТРК, украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что сегодня Россия производит около 50 тысяч беспилотников-камикадзе против десяти тысяч у Украины. Цаплиенко также выразил уверенность в том, что рано или поздно концепция «роя дронов» будет реализована, что обернётся серьёзными изменениями в ситуации на фронте

Однако, как сообщил Алексей Чадаев, количество произведённых дронов является важным, но не решающим фактором, оказывающим влияние на динамику военных действий.

«Количество произведённых дронов пока что ни о чём не говорит. Здесь вопрос не в количестве, а в способах применения. Сегодня нам нужны не сами дроны, но и новые организационные формы. Технологии важны, безусловно, но ключевое значение сейчас приобретает интеграция дронов в вооружённые силы», — заявил эксперт.

«То есть массовое производство, «рой дронов» — это всё великолепно, но кто будет массово применять ударные дроны? Нужно обучать операторов. Поэтому за репортажами о выпуске техники должны идти сюжеты про создание учебных центров, полигонов, тематических профильных программ по боевому применению дронов. Должны постоянно вестись обобщение и анализ боевого опыта применения беспилотников в боевых условиях», — добавил он.

Однако, продолжает Алексей Чадаев, массовое применение дронов, при условии подготовки достаточного количества кадров, действительно может изменить баланс сил в зоне военного конфликта. Переход из количества произведённых дронов в качество может создать невыполнимые задачи для украинской ПВО, которая не в состоянии противостоять подобной угрозе.

Эксперт отметил, что в репортаже ВГТРК были продемонстрированы пусковые контейнеры для беспилотников «Ланцет», смонтированные на шасси тягача МТЛБ. Использование таких контейнеров позволяет осуществлять массовый пуск дронов, перегружая систему ПВО противника.

«Здесь, опять же, речь об изменении правил войны, а не только о беспилотниках как таковых. Это связано с тем, что классическая ПВО не предназначена для борьбы со столь малыми целями. Зенитные ракеты большие и дорогие. Понятно, что сбивать ракетой дешёвый беспилотник, который в десять раз дороже, чем сама ракета, нерационально. Это очень плохая экономика войны.

Алексей Паньшин/РИА Новости Барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет»

И это проблема не только украинской противовоздушной обороны, а концепции ПВО как таковой. Дальнейшее внедрение беспилотников должно привести к её изменениям во всём мире», — отмечает Алексей Чадаев.

Массовое производство и применение барражирующих боеприпасов уже вызвало реакцию не только в Киеве, но и на Западе. Как сообщает издание Defence News, в Пентагоне серьёзно озабочены массовой разработкой дронов-камикадзе «врагами Америки», такими как Россия и Иран.

Как отмечают журналисты, развитие российской школы производства беспилотников и массовое применение «одноразовых дронов» показало беззащитность армии США перед такими угрозами. В качестве защиты против «Ланцетов» американский концерн Lockheed Martin представил концепцию нового беспилотника MORFIUS. По сути, речь идёт о запуске дронов, которые должны бороться с дронами.

Американский беспилотник должен догонять дроны противника и выводить их из строя при помощи микроволнового импульса. Объединенное управление по борьбе с малыми беспилотниками (JCO) армии США, которому поручено внедрение новых вооружений в войска, пока не комментирует результаты испытаний этого типа вооружений.

Однако, отмечает Алексей Чадаев, разработка «дронов-перехватчиков» может занять длительное время из-за ряда технических тонкостей.

«Это не новый концепт, о нём давно идёт речь. Но беспилотники-перехватчики должны быть гораздо быстрее, чем дроны-камикадзе. Перехват должен осуществляться в течение 30 секунд, пока барражирующий боеприпас заходит на цель. Поэтому средства борьбы с беспилотниками, их производство и разработка дороже самих беспилотников. И реализовать эту концепцию будет трудно. Поэтому пока американцы будут в роли догоняющих», — заявил специалист.

Озабоченность Киева и его «западных партнёров» программой массового производства российских беспилотников показывает, что в какой-то степени «кризис беспилотников», который существовал в начале СВО, был успешно преодолён. И теперь российский оборонный комплекс получил шанс выйти в лидеры по производству беспилотников, считает Алексей Чадаев.

«Пока кризис окончательно не преодолён, но в перспективе, если те планы производства беспилотников, которые сейчас реализуются, будут воплощены в жизнь, Россия, без преувеличения, может стать мировым лидером в этой области», — резюмировал эксперт.