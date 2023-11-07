В Запорожской области на базе добровольческого батальона имени Судоплатова работает школа операторов беспилотников. На обучение приезжают бойцы со всех участков фронта. Уже сотни специалистов прошли школу обращения с БПЛА, в том числе с дронами-камикадзе самолётного типа.

Само производство беспилотников с функцией виртуального присутствия оператора (FPV) было запущено в регионе ещё весной, рассказал запорожский общественный деятель, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Алексей Коновалов/ТАСС

Один 3D-принтер, как рассказали в Минобороны, способен за двое суток отпечатать все компоненты беспилотного аппарата, из которых затем собирают готовую конструкцию, оснащают электроникой и программируют.

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Полигон для обучения операторов дронов с виду ничем не отличается от любых других полигонов для подготовки. Но сам объект не менее секретный, чем тот, на котором эти аппараты собирают. Очередь на занятия расписана на месяцы вперёд, а обучаться приезжают как с нуля, так и опытные бойцы с передовой.

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Среди инструкторов есть действующие операторы дронов с богатым боевым опытом, который ценится особо: его невозможно приобрести в интернете или применяя базовые инструкции.

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Первые четыре дня обучения оператора — это работа на тренажёрах и с паяльником. Такой специалист должен одинаково хорошо владеть основами пилотирования, программирования и технической частью.

Для кого-то курсы операторов БПЛА — это первая профессия, для других — возможность снова вернуться на фронт.