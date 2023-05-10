Мелитополь, 10 мая, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Производство беспилотников с функцией виртуального присутствия оператора (FPV) и подготовка операторов для них запущены в Запорожской области, сообщил 10 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

FPV-беспилотники — собственная разработка запорожских специалистов. Эти аппараты производит центр «Крылья победы». Они уже используются на фронте в качестве дронов-камикадзе и дронов, сбрасывающих гранаты.

«Сейчас речь может идти о производстве сотен штук дронов в месяц. Это дроны запорожской разработки», — сказал Рогов ТАСС.

Он добавил, что в рамках проекта осуществляется и подготовка операторов. В учебном центре в настоящее время полтора десятка человек обучаются с помощью модуляторов, то есть компьютера и очков виртуальной реальности.

После виртуального «налёта» длительностью 100–150 часов оператор переходит на «живой» дрон. Обучение проходят те, кто готов помочь армии, пояснил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевой FPV-беспилотник (англ. first-person view — «вид от первого лица») «Упырь», предназначенный для ударов по противнику в глубине фронта, разработали в Свердловской области. Дрон сможет атаковать и танки, спрятанные в неровностях местности.