В Москве 2 ноября представлен павильон «Атом» на ВДНХ. Увидеть уникальные экспонаты можно будет уже 4 ноября. Павильон площадью более 25 тысяч квадратных метров занимает четыре наземных и три подземных этажа на глубине свыше 15 метров. Грандиозный выставочный комплекс посвящён развитию ядерной энергетики.

Сергей Карпухин/ТАСС

Посещение павильона позволит узнать больше об атомных проектах времен СССР — как получали первый плутоний, как выглядят «Царь-бомба» и дирижабль «Атомный властитель неба», а также попасть в рубку ледокола, где можно ощутить настоящую качку.

Сергей Карпухин/ТАСС

Максим Блинов/РИА Новости

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в своём Telegram-канале открытие международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 4 ноября. Градоначальник рассказал, что организаторы выставки покажут главные достижения России в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

В открытии павильона «Атом», помимо московского градоначальника, принимали участие первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампред правительства России Александр Новак, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Максим Блинов/РИА Новости

Максим Блинов/РИА Новости

Комплекс городского хозяйства столицы обеспечил в павильоне «Атом» надёжное энергоснабжение: в помещениях выполнена прокладка распределительных кабельных линий с напряжением 20 кВ, которые в отличие от линий с напряжением 10 кВ позволяют увеличить пропускную способность и снизить потери электроэнергии.

Выставка-форум «Россия», в рамках которой открыт павильон «Атом», продолжится до 12 апреля будущего года.