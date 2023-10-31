Москва, 31 октября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. На ВДНХ 4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия», сообщил 31 октября мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

mos.ru Проектное решение

Глава российской столицы рассказал, что организаторы выставки покажут главные достижения России в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте.

Центральная экспозиция павильона — стенд Москвы с интерактивным пространством, где можно увидеть, как российская столица меняется с каждым годом, становясь комфортнее и безопаснее.

«Посетителей ждёт цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис», — сообщил Собянин.

Он отметил, что для проведения выставки использовали 67 объектов ВДНХ. На них представят 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.

Собянин уточнил, что выставка будет открыта до 12 апреля будущего года и партнëром экскурсионной программы выставка «Россия» выступает туристический сервис RUSSPASS.

Собянин 27 октября заявил, что Москва готова принимать выставку «Россия». Он подчеркнул, что лучшего места для такой выставки, чем ВДНХ, нет. Глава города отметил, что выставочное пространство ВДНХ исторически связано с главными достижениями России.

В период проведения выставки на ВДНХ будут проходить культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. В павильонах ВДНХ откроют семь лекториев, посвящённых современным достижениях страны в разных сферах.