Москва, 3 ноября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Новый павильон «Атом» на ВДНХ в Москве обеспечен надежным энергоснабжением. Соответствующие работы провели специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительства Москвы Пётр Бирюков, вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов в российской столице уделяется особое внимание. По его словам, за первое полугодие 2023 года в Москве подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 таких объектов.

mos.ru Новый павильон «Атом» на ВДНХ в Москве

Заместитель мэра Москвы сообщил, что в павильоне «Атом» выполнена прокладка распределительных кабельных линий 20 кВ, которые в отличие от напряжения 10 кВ позволяют увеличить пропускную способность и снизить потери электроэнергии. «Кроме того, проведен монтаж оборудования встроенной трансформаторной подстанции, особенность которой заключается в установке ее внутри здания, — подчеркнул Петр Бирюков. — Максимальная присоединенная мощность составила более 2,6 тыс. кВт».

Напомним, 2 ноября мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия выставочного павильона «Атом» на ВДНХ. Здесь открылась крупнейшая экспозиция об истории и современных достижениях отечественной атомной энергетики. Новый павильон представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, три из которых подземные. Его общая площадь — более 25 тысяч квадратных метров, а вместимость — до двух тысяч человек.