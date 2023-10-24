Суд продлил арест скандально известной «марафонщицы» Блиновской
Домашний арест блогера Елены Блиновской продлён ещё на три месяца, точнее — до 26 января. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы.
Срок продления меры пресечения обоснован необходимостью допросить не менее 20 лиц, а также назначить и провести налоговую экспертизу для установления суммы недоимки по делу.
Ранее меру пресечения избирал и продлевал Пресненский суд Москвы, но подсудность была изменена в связи со сменой адреса следственного органа.
Адвокат Наталия Сальникова уточнила, что в отношении её подзащитной начата ещё одна налоговая проверка — за 2022 год. Ранее Блиновская признала вину в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей и отмывании свыше 43 млн рублей.
Домашний арест блогер отбывает в своём доме в подмосковном коттеджном поселке «Миллениум парк». Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.
«Топовый блогер» Елена Блиновская получила широкую известность благодаря так называемым «Марафонам желаний» — интернет-трансляциям, в ходе которых успешная бизнесвумен с образованием экономиста и опытом изучения психологии делилась «секретами» привлечения личного материального успеха, чтобы «сделать людей счастливее». В 2020 году Forbes оценил выручку Блиновской в 330 млн рублей, а в 2022-м суд арестовал 50 её счетов в различных банках, «а также 46 173 358 руб., 292 650 долларов США, 123 юаня», не считая прочих активов.
В апреле текущего года Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией, откуда она планировала вылететь в Казахстан.