Домашний арест блогера Елены Блиновской продлён ещё на три месяца, точнее — до 26 января. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

Срок продления меры пресечения обоснован необходимостью допросить не менее 20 лиц, а также назначить и провести налоговую экспертизу для установления суммы недоимки по делу.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Ранее меру пресечения избирал и продлевал Пресненский суд Москвы, но подсудность была изменена в связи со сменой адреса следственного органа.

РИА Новости/Григорий Сысоев Блогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталья Сальникова

РИА Новости/Григорий Сысоев

РИА Новости/Григорий Сысоев

Адвокат Наталия Сальникова уточнила, что в отношении её подзащитной начата ещё одна налоговая проверка — за 2022 год. Ранее Блиновская признала вину в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей и отмывании свыше 43 млн рублей.

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС Блогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталья Сальникова

РИА Новости/Григорий Сысоев Блогер Елена Блиновская, ее супруг Алексей и адвокат Наталья Сальникова

Софья Сандурская/ТАСС

Домашний арест блогер отбывает в своём доме в подмосковном коттеджном поселке «Миллениум парк». Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.

«Топовый блогер» Елена Блиновская получила широкую известность благодаря так называемым «Марафонам желаний» — интернет-трансляциям, в ходе которых успешная бизнесвумен с образованием экономиста и опытом изучения психологии делилась «секретами» привлечения личного материального успеха, чтобы «сделать людей счастливее». В 2020 году Forbes оценил выручку Блиновской в 330 млн рублей, а в 2022-м суд арестовал 50 её счетов в различных банках, «а также 46 173 358 руб., 292 650 долларов США, 123 юаня», не считая прочих активов.

В апреле текущего года Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией, откуда она планировала вылететь в Казахстан.