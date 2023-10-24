Москва, 24 октября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 24 октября принял решение продлить ещё на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновский, подозреваемой в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей.

Софья Сандурская/ТАСС Блогер Елена Блиновская

«Продлить срок домашнего ареста Блиновской Елене Олеговне до 26 января», — огласила решение судья Наталья Чепрасова, слова которой передаёт «РИА Новости».

Следствие обосновало срок продления меры пресечения тем, что за это время необходимо допросить не менее 20 лиц, а также назначить и провести налоговую экспертизу для установления суммы недоимки по делу.

Адвокат Наталия Сальникова уточнила, что в отношении Блиновской начата ещё одна налоговая проверка — за 2022 год.

Как передавало ИА Регнум, Елену Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Ей инкриминируют неуплату налогов на сумму свыше 918 млн рублей, а также отмывание средств в размере более 43 млн рублей. Блогер уже признала свою вину.

В общей сложности суд арестовал 54 банковских счёта, принадлежащих Блиновской и её мужу Алексею, 21 объект недвижимости в Москве, Подмосковье и Ярославской области, а также четыре автомобиля и ряд иных объектов. Сумма арестованных активов превысила 64 млрд рублей.

Алексею Блиновскому предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём.

Федеральная налоговая служба России 26 сентября разблокировала банковские счета Блиновской, ранее заблокированные, как заявила блогер, из-за того, что она опоздала с отчётностью. После сдачи отчётов счета разблокировали.