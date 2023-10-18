Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил 18 октября, что есть свидетельства того, что больница в Газе не была атакована с воздуха, сообщил канал 13tv.

EPA/ТАСС

«Прямого ущерба госпиталю не было, нанесен только ущерб парковке», — сказал он.

Он добавил, что палестинское движение ХАМАС завысило число погибших.

По данным армии Израиля, в госпитале нет воронок, характерных для ударов израильской авиации.

В израильской армии завершили проверку в связи с ударом по больнице в Газе. Израиль возложил ответственность на «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам пресс-секретаря армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), взрыв произошёл не в результате израильской атаки, а в результате неудачной бомбардировки «Исламского джихада» из района больницы.

Как сообщало ИА Регнум, больницу в секторе Газа атаковали вечером 17 октября, в связи с этим власти Палестины объявили трёхдневный траур. В Газе сообщили о сотнях погибших в результате удара по больнице. ХАМАС обвинил в атаке Израиль и указал на ответственность США за действия Тель-Авива. В свою очередь, израильская сторона обвинила палестинцев.

Минздрав в Газе 18 октября сообщил, что количество погибших и пострадавших при ударе по баптистской больнице «Аль-Ахли» превысило 800 человек и постоянно растет.

Позднее МИД России назвал эту атаку актом расчеловечивания. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что ближневосточный конфликт развивается в драматическом ключе, набирая чудовищные обороты.