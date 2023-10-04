В Венеции упал и загорелся автобус с туристами
Как минимум 21 человек погиб в результате падения туристического автобуса с эстакады на окраине Венеции в Италии. Об этом сообщает итальянское издание Rai.
Смертельное ДТП произошло на мосту Свободы, который соединяет материковый район Местре с островной частью города.
Автобус пробил дорожное ограждение на эстакаде и упал с высоты около 30 метров на железнодорожное полотно, проложенное вдоль трассы. Машина, работавшая на сжиженном газе, сразу после падения загорелась. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, не сразу смогли ликвидировать пожар.
Среди пассажиров автобуса были туристы из разных стран.
В связи с трагедией в Венеции объявлен траур. «Я сразу объявил городской траур в память о многочисленных жертвах, находившихся в упавшем автобусе. Апокалиптическая сцена, нет слов», — заявил мэр города Луиджи Бругнаро.
Граждан России среди пассажиров упавшего в пригороде Венеции автобуса нет, заверили в генеральном консульстве РФ в Милане. В ДТП, по поступившей информации, пострадали туристы из Германии и Украины.