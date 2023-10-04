Как минимум 21 человек погиб в результате падения туристического автобуса с эстакады на окраине Венеции в Италии. Об этом сообщает итальянское издание Rai.

Slow Press/LiveMedia/LaPress/Global Look Press

IMAGO/Global Look Press

Andrea Merola/Global Look Press

Смертельное ДТП произошло на мосту Свободы, который соединяет материковый район Местре с островной частью города.

Автобус пробил дорожное ограждение на эстакаде и упал с высоты около 30 метров на железнодорожное полотно, проложенное вдоль трассы. Машина, работавшая на сжиженном газе, сразу после падения загорелась. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, не сразу смогли ликвидировать пожар.

Livemedia/Global Look Press

Andrea Merola/Global Look Press

Slow Press/LiveMedia/LaPress/Global Look Press

Slow Press/LiveMedia/LaPress/Global Look Press

Среди пассажиров автобуса были туристы из разных стран.

В связи с трагедией в Венеции объявлен траур. «Я сразу объявил городской траур в память о многочисленных жертвах, находившихся в упавшем автобусе. Апокалиптическая сцена, нет слов», — заявил мэр города Луиджи Бругнаро.

Slow Press/LiveMedia/LaPress/Global Look Press

Граждан России среди пассажиров упавшего в пригороде Венеции автобуса нет, заверили в генеральном консульстве РФ в Милане. В ДТП, по поступившей информации, пострадали туристы из Германии и Украины.