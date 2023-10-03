Рим, 4 октября, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Граждан России нет среди пассажиров упавшего с эстакады в пригороде Венеции автобуса. Об этом 4 октября сообщили «РИА Новости» в генеральном консульстве РФ в Милане.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По поступившей нам информации, в ДТП пострадали туристы из Германии и Украины, россиян в автобусе не было. Жертвами стали 21 человек», — сообщил собеседник агентства.

Авария произошла в пригороде Венеции Местре вечером 3 октября. Автобус с иностранными туристами попал в ДТП на мосту Свободы, соединяющем Венецию с материковой частью.

Автобус пробил дорожное заграждение на эстакаде в районе железнодорожной станции и упал с высоты 30 метров, после чего загорелся. Уточняется, что погибли как минимум 21 человек, пострадали 18 человек.

Прибывший на место происшествия губернатор Венеции Лука Дзайя уточнил, что пассажирами автобуса были туристы, направлявшиеся в один из местных кемпингов. В связи с произошедшей трагедией мэр Венеции Луиджи Бругнаро объявил траур в городе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум 21 человек погиб в результате падения туристического автобуса с эстакады в провинции Венето в Италии. Среди погибших и пострадавших были дети. Часть пассажиров, получивших травмы, госпитализирована в очень тяжёлом состоянии.