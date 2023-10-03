Венеция, Италия, 4 октября, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Как минимум 21 человек погиб в результате падения туристического автобуса с эстакады в провинции Венето в Италии. Информацию подтвердил губернатор региона Лука Дзайя, пишет издание Rai.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в городе Местре, расположенном в материковой части Венеции, его с островной частью соединяет мост Свободы, на котором и произошло смертельное ДТП. Автобус пробил ограждение и упал с высоты около 30 метров на железнодорожное полотно, проходящее вдоль трассы. Автобус работал на сжиженном газе и сразу после падения загорелся.

Уточняется, что автобус был арендован кемпингом Jolly в Маргере, среди пассажиров есть туристы-иностранцы разных национальностей.

«Я сразу объявил городской траур в память о многочисленных жертвах, находившихся в упавшем автобусе. Апокалиптическая сцена, нет слов», — отметил мэр Венеции Луиджи Бругнаро.

«Выражаю соболезнования всего региона Венеция всем семьям, которые в эти часы переживают очень тяжелую утрату или страдают из-за травм своих близких. Я попросил всю нашу медицинскую команду задействовать все возможные ресурсы для оказания максимальной помощи», — сказал губернатор области Венеция Лука Дзайя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате падения автобуса с эстакады в итальянской Венеции погибло около 20 человек. На месте происшествия работают экстренные службы, отмечается, что пожар удалось ликвидировать не сразу.

Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.