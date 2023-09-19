В зоне карабахского конфликта впервые с ноября 2020 года возобновились полномасштабные боевые действия. Азербайджанские войска 19 сентября начали операцию, которая в официальном заявлении минобороны республики была названа «антитеррористическими мероприятиями локального характера в Нагорном Карабахе».

Накануне, 18 сентября МИД Азербайджана выдвинул требование немедленного разоружения армянских вооруженных сил в Карабахе и роспуска военных и правительственных структур непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). В таком случае к ее представителям может быть применена амнистия, передавал ТАСС заявление официального Баку.

РИА Новости/Айк Арутюнян

МИД Армении охарактеризовал происходящее как крупномасштабную агрессию Азербайджана против Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха).

Днём 19 сентября в Сети появились видеокадры, предположительно снятые в столице НКР Степанакерте, сообщает Радио Спутник. В комментарии к видео говорилось, что азербайджанская армия бьёт по окраинам города, утверждалось, что мобильная связь в непризнанной республике отключена, местные жители спускаются в подвалы.

РИА Новости/Айк Арутюнян

Мика Бадалян/ТАСС

Если судить по появившимся в интернете кадрам, азербайджанская армия «расчищает небо» для массового применению турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, сказал ИА Регнум ветеран боевых действий, офицер ВКС России в отставке на условиях анонимности.

РИА Новости/Айк Арутюнян

«Это продолжение широкомасштабного применения силы против Нагорного Карабаха ровно три года назад, в 2020 году», — приводит РИА Новости заявление МИД Армении, в котором говорилось, что Степанакерт и другие населенные пункты подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана под надуманным предлогом «уничтожения военных объектов».

Минобороны Азербайджана, со своей стороны подчеркнуло, что гражданские объекты не входят в число целей «антитеррорических мероприятий». Целями объявлены «передовые и тыловые позиции и огневые точки Вооружённых сил Армении», размещённые в Карабахе. По заявлению армянского премьер-министра Никола Пашиняна, Вооружённых сил Республики Армения нет на территории непризнанной НКР.

oldhike/ТАСС Нагорный Карабах. Степанакерт.

oldhike/ТАСС Нагорный Карабах. Степанакерт.

РИА Новости/Айк Арутюнян

В зоне конфликта, напомним, присутствуют российские миротворческие силы. Контингент развёрнут после остановки второй карабахской войны — в соответствии с заключённым 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна.

Информация о азербайджанской «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе была доведена до наших миротворцев лишь за несколько минут до начала боевых действий. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы заблаговременно предупредила российских миротворцев о сегодняшней «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова сообщила: Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с азербайджанской стороной, внешнеполитическое ведомство сделает заявление по итогам этих контактов. Она подчеркнула, что Москва глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.