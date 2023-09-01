На Тихоокеанском флоте появился новый обычай провода подлодок «на пенсию»
Моряки Тихоокеанского флота проводили на покой подводную лодку Б-190 «Краснокаменск». Это первый «выход на пенсию» корабля ТОФ, который прошёл в такой торжественной обстановке. Как сообщил канал «Вести: Приморье», «Краснокаменск» отслужил около трёх десятков лет в составе 19-й бригады подлодок.
За это время лодка прошла больше 86 тысяч морских миль, из которых 56 тысяч — в надводном положении. За выполнение боевых задач экипаж десять раз получал награды командующего флотом, отмечает Общественное телевидение Приморья.
«От имени военного совета Тихоокеанского флота, дорогие товарищи, выражаю вам слова искренней благодарности. Уверен, что служба на подводной лодке Б-190 и та школа подводного плавания, которую вы продолжаете, будет передана на другие экипажи, где вы будете дальше служить», — обратился к экипажу командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, чьи слова приводит «Вести: Приморье».
Подводники с интересом восприняли новую традицию прощания с кораблём. «До этого только встречали с боевых служб либо с выполнения поставленных задач корабли», — поделился с журналистами командир подлодки Б-190 Владимир Бакро. По его словам, экипаж воспринял новый морской ритуал «положительно, даже с энтузиазмом». Он напомнил морякам обычное возвращение с боевой службы — разве что в этот раз подводникам, по давнему обычаю, не преподнесли жареного поросёнка.
По словам командования «Краснокаменска», экипаж не без волнения простился с кораблем, но рад переходу на улучшенные подлодки.
Подводный корабль принадлежит к дизельным лодкам проекта 877 «Палтус» (также известного как «Варшавянка»). На место «Краснокаменска» в строй входит подлодка из числа «Варшавянок» новой модификации. Замена стала частью масштабного переоснащения Тихоокеанского флота.