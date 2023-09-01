Моряки Тихоокеанского флота проводили на покой подводную лодку Б-190 «Краснокаменск». Это первый «выход на пенсию» корабля ТОФ, который прошёл в такой торжественной обстановке. Как сообщил канал «Вести: Приморье», «Краснокаменск» отслужил около трёх десятков лет в составе 19-й бригады подлодок.

За это время лодка прошла больше 86 тысяч морских миль, из которых 56 тысяч — в надводном положении. За выполнение боевых задач экипаж десять раз получал награды командующего флотом, отмечает Общественное телевидение Приморья.

Юрий Смитюк/ТАСС

«От имени военного совета Тихоокеанского флота, дорогие товарищи, выражаю вам слова искренней благодарности. Уверен, что служба на подводной лодке Б-190 и та школа подводного плавания, которую вы продолжаете, будет передана на другие экипажи, где вы будете дальше служить», — обратился к экипажу командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, чьи слова приводит «Вести: Приморье».

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Подводники с интересом восприняли новую традицию прощания с кораблём. «До этого только встречали с боевых служб либо с выполнения поставленных задач корабли», — поделился с журналистами командир подлодки Б-190 Владимир Бакро. По его словам, экипаж воспринял новый морской ритуал «положительно, даже с энтузиазмом». Он напомнил морякам обычное возвращение с боевой службы — разве что в этот раз подводникам, по давнему обычаю, не преподнесли жареного поросёнка.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

По словам командования «Краснокаменска», экипаж не без волнения простился с кораблем, но рад переходу на улучшенные подлодки.

Подводный корабль принадлежит к дизельным лодкам проекта 877 «Палтус» (также известного как «Варшавянка»). На место «Краснокаменска» в строй входит подлодка из числа «Варшавянок» новой модификации. Замена стала частью масштабного переоснащения Тихоокеанского флота.