Материалы с тегом «Подводные лодки»
В США рассказали о революционной российской суперторпеде
Российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» произвела революцию в подводной войне, говорится в публикации американского издания The National Interest (TNI). «ВА-111 «Шквал», суперкавитирующая торпеда советской эпохи, произвела революцию в подводной войне благодаря своей беспрецедентной скорости до...
12 марта 2024
Две американские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике
Две американские ударные атомные подводные лодки класса «Лос-Анджелес» всплыли из-подо льда в море Бофорта к северу от Аляски, сообщило командование атлантическими подводными силами ВМС США. Субмарины прибыли для проведения учений Ice Camp Whale в рамках начавшихся арктических учений Ice Camp 2024...
9 марта 2024
В США испугались за свои подводные кабели из-за российских подлодок
Бывший главнокомандующий силами НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg о якобы исходящей от России угрозе глубоко лежащим кабелям. По словам отставного адмирала американских ВМС, российские подводные лодки обладают способностью спускаться на большую глубину и якобы могут нарушить работу очень...
23 февраля 2024
Подлодку «Князь Пожарский» вывели из эллинга в Северодвинске
В Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера «Князь Пожарский». Об этом сообщило Министерство обороны России. «Сегодня, 3 февраля 2024 года, в Северодвинске на «Севмаше» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного...
3 февраля 2024
Швеция решила использовать против России подводные лодки
Швеция планирует построить две подводные лодки для патрулирования Балтийского моря с целью борьбы с Россией, об этом сообщала газета Politico. Речь идёт о дизель-электрических аппаратах длиной 66 метров, которые получили названия в честь двух шведских графств — Blekinge и Skane. Их планируется...
14 января 2024
Подлодки «Кронштадт» и «Великие Луки» передадут ВМФ РФ в 2024 году
Дизельные подлодки проекта 667 «Лада» «Кронштадт» и «Великие Луки» передадут Военно-морскому флоту (МВФ) РФ в этом году. Об этом говорится в Telegram-канале «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК). «Корабелы ОСК продолжают испытания двух подлодок проекта 677 «Лада»: «Кронштадт» и «Великие...
2 января 2024
Путин разрешил поднять флаги на двух атомных подлодках
Президент России Владимир Путин 11 декабря разрешил поднятие флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Церемония состоялась в Северодвинске. «Разрешаю», — заявил глава государства в ответ на доклады военнослужащих о готовности поднять флаги. Президент пожелал...
11 декабря 2023
В США пришли в ужас из-за нового российского оружия
Россия может расширить свой Военно-морской флот (ВМФ) новыми подводными лодками проекта «Ясень», вооружёнными крылатыми ракетами, что вызывает тревогу в НАТО, пишет американское издание Business Insider. «Западные чиновники, пожалуй, больше всего обеспокоены способностью подлодок запускать крылатые...
новость часа
6 декабря 2023
ВМФ России получил две новые атомные подводные лодки
Военно-морской флот (ВМФ) России получил в свое распоряжение две атомные подводные лодки — стратегический крейсер «Император Александр III» и многоцелевую подлодку К-571 «Красноярск», сообщил журналистам источник в военно-промышленном комплексе. «Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче...
новость часа
30 ноября 2023
Шойгу сообщил о завершении испытаний подлодки «Император Александр III»
Государственные испытания ракетной подлодки стратегического назначения «Император Александр III» завершаются. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 21 ноября на заседании коллегии военного ведомства. «В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных...
21 ноября 2023
Едва не затонула: как удалось спастись британской атомной подлодке
Атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не затонула в Атлантическом океане. Об этом сообщает газета The Sun. Отмечается, что атомная субмарина, погружавшаяся на большую глубину, была спасена за несколько мгновений до катастрофы. По данным издания, на борту подводной лодки...
20 ноября 2023
Британская атомная субмарина едва не затонула в Атлантическом океане
Атомная подводная лодка Vanguard Военно-морских сил Великобритании едва не утонула в результате нарушения работы одного из глубинометров субмарины, сообщила газета The Sun со ссылкой на собственные источники. «Технически субмарина всё ещё была на той глубине, на которой она может действовать...
20 ноября 2023
Главкомат ВМФ предложил утилизировать аварийную подлодку «Нерпа»
Атомную подводную лодку «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б», которую после лизинга Индия вернула России, стоит утилизировать, а не ремонтировать. С таким предложением выступил Главный штаб Военно-морского флота России. Об этом 16 ноября со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе...
16 ноября 2023
Британскую подлодку «для противостояния России» нашли на ржавой свалке
Британская атомная подлодка «Одейшес», построенная для противостояния России, уже год простаивает на кладбище подлодок в ожидании ремонта. Об этом написал британский таблоид Daily Express. Издание пишет, что подлодку типа «Астьют» «Одейшес», построенную для защиты Великобритании от России, посадили...
11 ноября 2023
Эксперт объяснила появление на Ближнем Востоке атомной субмарины США
Отправка в Персидский залив стратегической атомной подводной лодки США «Флорида» связана не с непосредственными действиями Ирана, а с общим осложнением ситуации в ближневосточном регионе, сказала ИА Регнум политолог Каринэ Геворгян. «Американцы усиливают своё присутствие, стремясь обеспечить...
7 ноября 2023
Атомная подлодка «Красноярск» выполнила пуски ракет «Оникс» и «Калибр»
Атомная подводная лодка «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» в ходе госиспытаний выполнила пуски ракет «Оникс» и «Калибр». Об этом 7 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ. По информации источника, АПЛ успешно выполнила одиночные пуски сверхзвуковой ракеты «Оникс» и...
7 ноября 2023
Специалист назвал незначительными повреждения подлодки «Ростов-на-Дону»
Повреждения, полученные 13 сентября подводной лодкой «Ростов-на-Дону» Черноморского флота (ЧФ), не являются критичными и не приведут к значительному удлинению срока планового ремонта субмарины. Об этом 25 сентября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в беседе с ТАСС. Как пояснил...
25 сентября 2023
На Тихоокеанском флоте появился новый обычай провода подлодок «на пенсию»
Моряки Тихоокеанского флота проводили на покой подводную лодку Б-190 «Краснокаменск». Это первый «выход на пенсию» корабля ТОФ, который прошёл в такой торжественной обстановке. Как сообщил канал «Вести: Приморье», «Краснокаменск» отслужил около трёх десятков лет в составе 19-й бригады подлодок. За...
1 сентября 2023
Пятую подлодку проекта «Архангельск» спустят на воду в 2023 году
Многоцелевую атомную подлодку (АПЛ) «Архангельск» типа «Ясень» спустят на воду в 2023 году, сообщил генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов. «Корабль находится на стапеле, спуск на воду запланирован на 2023 год, начало испытаний — в соответствии с...
14 августа 2023
Атомная подлодка США с более чем 150 крылатыми ракетами прибыла в Италию
Американская атомная подводная лодка USS Florida зашла в порт Неаполь в Италии, следует из данных 6-го оперативного флота Соединённых Штатов. Подлодка несёт 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. В Неаполе находится штаб-квартира 6-го оперативного флота США. Власти США...
5 августа 2023