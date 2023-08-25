Индийский луноход «Прагъян» спустился с платформы посадочного модуля «Викрам» индийской автоматической межпланетной станции «Чандраян-3», который 23 августа совершил посадку на Луну. Модуль прилунился в 18:02 по индийскому времени (15:32 мск) в районе неизведанного Южного полюса Луны.

TASS/EPA/IDREES MOHAMMED

Ровер уже начал исследования поверхности Луны — например, он с помощью специального оборудования проводит химический анализ. Луноход будет вести свою работу в течение двух недель.

TASS/EPA/IDREES MOHAMMED

TASS/Zuma

TASS/EPA/PIYAL ADHIKARY

Автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» была запущена в космос 14 июля, а 5 августа она вышла на лунную орбиту. Модуль «Викрам» отделился от станции 17 августа, после чего провёл две операции по снижению орбиты перед прилунением.

TASS/EPA/IDREES MOHAMMED

TASS/ Ashish Vaishnav/SOPA Images via ZUMA Press Wire

TASS/EPA/PIYAL ADHIKARY

TASS/ EPA/JAGADEESH NV

Ровер оснащён по последнему слову индийской техники. В частности, на него установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Одна из основных целей «Чандраян-3» — поиск воды: есть версия, что лёд мог сохраниться в огромных кратерах в районе Южного полюса, которые постоянно находятся в тени.

Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луну.