Нью-Дели, 23 августа, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Индия 23 августа совершила первую в мире мягкую посадку на южном полюсе Луны. Трансляция события велась в профиле Индийской организации космических исследований на YouTube.

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Космическую станцию «Чандраян-3» запустили в космос 14 июля, 5 августа она вышла на лунную орбиту. Когда орбита станции уменьшилась до 100 км от естественного спутника Земли, спускаемый модуль «Викрам» отделился от неё и провёл две операции по снижению своей орбиты перед приземлением. Планируется, что миссия «Чандраян-3» позволит получить новые знания о составе лунной поверхности — на луноход установили рентгеновский спектрометр альфа-частиц и лазерный спектроскоп. Оборудование «Викрама» включает в себя модуль для измерения тепловых свойств Луны, зонд для измерения ионов и электронов вокруг места посадки и прибор для определения сейсмической активности.

Ранее Индия предложила БРИКС создать консорциум космических исследований. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна уже работает над группой спутников стран союза, и консорциум мог бы стать следующим шагом вперёд. По его словам, в рамках консорциума можно будет проводить космические исследования, метеорологические наблюдения в интересах всего мира.