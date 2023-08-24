Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился неподалёку от посёлка Куженкино в Бологовском районе Тверской области. На борту самолёта находились десять человек, в том числе три члена экипажа. Все они погибли.

Investigative Committee of Russi/Global Look Press Место крушения самолета Embraer ERG 135 (бортовой номер RA-02 795)

Росавиация впоследствии опубликовала список пассажиров потерпевшего катастрофу самолёта. В нём фигурировало имя главы группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Сам самолёт принадлежал ООО «МНТ-Аэро», которое занимается бизнес-перевозками.

Люба Островская/ТАСС Самолет Embraer ERG 135 (бортовой номер RA-02 795)

Полиция оцепила место падения авиасудна. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело — его, как сообщил ряд Telegram-каналов и СМИ, поручили вести следователю главного управления по расследованию особо важных дел СК Ивану Сибуле. Он расследовал громкие дела о крушениях самолетов, в том числе катастрофу в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Михаил Царюк/РИА Новости

Михаил Царюк/РИА Новости

Также СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в качестве версий авиакатастрофы рассматриваются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Виталий Шустров/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Виталий Шустров/ТАСС

Сервис Flightradar24 сообщил, что в 18:10 мск самолёт набрал высоту 8,5 км и продолжал полет на этой высоте до 18:19. После этого авиасудно хаотично поднималось и опускалось. Последние данные были получены в 18:20, когда борт находился на высоте примерно 6 км.