Тверь, 23 августа, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Десять человек погибли при крушении частного самолёта в Тверской области 23 августа. Как сообщили в МЧС, разбившийся бизнес-джет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург.

Кадр видео из Телеграм — канала Крушение самолета

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«Самолёт Embraer следовал из Шереметьева в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли», — сообщила пресс-служба МЧС.

О крушении стало известно ранее в тот же день. Сообщалось, что самолёт разбился в Бологовском районе.