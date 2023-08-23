Москва, 23 августа, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Евгений Пригожин находился на борту разбившегося в Тверской области бизнес-джета Embraer — 135 (EBM-135BJ). Об этом 23 августа сообщила Росавиация.

Иван Шилов ИА REGNUM

Опубликован список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолёта. По данным авиакомпании, в разбившемся бизнес-джете были следующие пассажиры:

Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy.

Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник.

«Выполнение полёта самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке», — уточняется в сообщении ведомства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что десять человек погибли при крушении частного самолёта в Тверской области 23 августа. Как сообщили в МЧС, разбившийся бизнес-джет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее в Росавиации сообщили, что по документам в разбившемся самолёте среди пассажиров значился предприниматель Евгений Пригожин.

Также сообщалось, что комиссия Росавиации начала расследование авиакатастрофы в Тверской области. Начат сбор материалов о подготовке экипажа, состоянии самолёта, метеообстановке и работе диспетчеров. В Росавиации отметили, что специалисты найдут бортовые самописцы и расшифруют их данные.