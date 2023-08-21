«Сопровождаем колонны до Запорожской области, где стоят наши соединения. Места каждый день меняются в целях безопасности, как только разгружаемся, выезжаем на свою точку. Боеприпасы, ГСМ, продовольствие — все что нужно нашим войскам, чтобы они успешно воевали», — приводит ТАСС слова бойца с позывным Каспий, старшего группы охранения и сопровождения тыловых колонн 58-й армии.

Александр Полегенько/ТАСС TASS Воинская грузовая колонна

Его коллега с позывным Везунчик рассказал журналистам 21 августа: в день приходится сопровождать до трёх-четырех колонн, в каждой из которых может быть от пяти до полусотни машин. Автокараваны выходят вечером или ранним утром. Подразделение, в котором служит боец, заранее, за два — два с половиной часа, приезжает на место прибытия колонны. «Проводим инженерно-саперную разведку местности. Находили растяжки, «Лепестки», — рассказал военнослужащий.

Александр Полегенько/ТАСС TASS Военнослужащий ВС РФ во время сопровождения и охраны воинских грузовых колонн

Александр Полегенько/ТАСС TASS

Александр Полегенько/ТАСС TASS

Старший группы с позывным Каспий, в свою очередь, подтвердил: угрозами для транспортных колонн могут быть ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) противника и минирование мест разгрузки.

На всех участках передвижения войскового транспорта его прикрывают силы ПВО. Помимо ПЗРК, в распоряжении подразделений охранения имеются комплексы «Тор-М2», «Бук», «Панцирь».

Александр Полегенько/ТАСС TASS

Александр Полегенько/ТАСС TASS

Колонну сопровождают военнослужащие со штатным стрелковым вооружением, несколько автомобилей с пулемётными расчётами, цитирует Рен-ТВ бойца с позывным Титан. На месте выгрузки точка берётся под охрану, её безопасность обеспечивают группы с зенитно-ракетными комплексами. Одну колонну КамАЗов с грузами для российских военнослужащих сопровождают несколько автомобилей конвоя, сообщают «Известия».

Александр Полегенько/ТАСС TASS

Александр Полегенько/ТАСС TASS

Александр Полегенько/ТАСС TASS

Участок фронта в Запорожской области, к которому идут транспортные колонны, — один из самых горячих на линии боевого соприкосновения. Здесь, начиная с июня, противник пытается перейти в контрнаступление. «Противник посылает новые и новые группы. Каждый день они новые приходят, пытаются нас измотать. Но мы справляемся, всех кладём, перемалываем», — сообщил 21 августа РИА Новости один из участников боёв на запорожском направлении, военный с позывным Земляк.

Другой боец, с позывным Монах, добавил: командование ВСУ направляет на фронт мобилизованных, командиры-наёмники берегут основные резервы, а сами в бой не вступают. Украинские солдаты отказываются идти вперёд, потому что в первое наступление получилась просто «мясорубка», рассказал российский военный.

Только за одни сутки, 20 августа, ВС России отразили восемь атак ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Противник потерял до 135 военнослужащих, два танка, две БМП, два американских бронетранспортёра Stryker, три автомобиля, а также польскую САУ Krab, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицы: британо-германскую FH-70 и американскую M119.