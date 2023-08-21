Мелитополь, 21 августа, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Ежедневно Киев из-за больших потерь посылает на линию фронта в Запорожской области новые пехотные группы. Российские солдаты отмечают, что украинцы сломлены, но их потенциал ещё не исчерпан. С подробностями военные поделились с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Противник посылает новые и новые группы. Каждый день они новые походят, пытаются нас измотать. Но мы справляемся, всех кладём, перемалываем», — сказал военный с позывным Земляк.

Российский боец с позывным Монах добавил, что в зону боевых действий сейчас направляют мобилизованных, командиры-наёмники берегут основные резервы, а сами в бой не вступают. Украинские солдаты отказываются идти вперёд, потому что в первое наступление получилась просто «мясорубка», добавил Монах.

Как сообщало ИА Регнум, украинские офицеры признались, что недооценили проблему мин при контрнаступлении ВСУ. Кроме того, у России значительное преимущество в воздухе за счёт боевых вертолётов и беспилотников. В Киеве испытывают беспокойство из-за предстоящих президентских выборов в США, где республиканцы, поддерживающие экс-президента Дональда Трампа, настаивают на прекращении помощи Украине.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин назвал отчаянным шагом отправку последней сильной бригады ВСУ в наступление.

Киев держал в резерве 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Она насчитывает 2 тыс. человек, укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker. Бригада приступила к бою в районе Работино в Запорожской области на юге Украины. По мнению эксперта, это и хорошая, и плохая новость, поскольку во время передышки или восстановления бригады у ВСУ не будет достаточно бойцов и техники для замены. ВСУ пошли на отчаянные меры, тем более что информационная повестка указывает Киеву на необходимость изменить парадигму силового решения вопроса и перейти к переговорам, сказал Кошкин.