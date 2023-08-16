«Очень полезно. На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника», — отметил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, посетивший 16 августа выставку западной боевой техники, «добытой» нашими военными в зоне СВО. Экспозиция открылась днём ранее в подмосковном парке «Патриот», в рамках проходящего сейчас форума «Армия-2023».

Павел Бедняков/РИА Новости Дмитрий Медведев на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Медведеву, в частности, продемонстрировали немецкую роботизированную машину разминирования MineWolf, «взятую в плен» в Мариуполе, а также американские броневики HMMWV (более известные как «Хаммер»), противотанковые комплексы, переносные гранатомёты и средства связи западного производства, которые используют ВСУ.

Софья Сандурская/ТАСС Бронеавтомобиль MaxxPro производства США (захвачен в Новодонецком)

Софья Сандурская/ТАСС Машина разминирования Mine Wolf производства Германии (захвачена в Мариуполе)

Технику противников не нужно недооценивать, передаёт ТАСС слова замглавы Совбеза. Попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, причем проверяется это в полевых условиях, во время боевых действий, отметил Медведев. При этом он подчеркнул: наши военные «очень успешно сжигают» поставленную Западом технику и будут и дальше продолжать это делать.

Павел Бедняков/РИА Новости

На выставке военных трофеев в числе прочего представлен колёсный танк AMX-10RCR (из тех, что украинской армии первым делом начала поставлять Франция), американский бронетранспортёр M-113 и его британский «коллега» AT-105 Saxon. Английская бронемашина, как поясняют организаторы выставки, была захвачена российскими бойцами в городе Счастье в ЛНР, освобождённом в первые дни спецоперации.

Софья Сандурская/ТАСС Колесный танк AMX-10RCR производства Франции (захвачен в Запорожской области)

Максим Блинов/РИА Новости Трофейный бронетранспортёр M113 (США)

Софья Сандурская/ТАСС Британский бронетранспортер AT-105 Saxon (захвачен в Счастье)

Бронеавтомобиль MaxxPro, сделанный в США, был захвачен в селе Новодонецком, которое и сейчас остаётся на линии боевого соприкосновения с противником. Оттуда же, из Новодонецкого, и британский бронеавтомобиль Husky.

Софья Сандурская/ТАСС Британский бронеавтомобиль Husky (захвачен в Новодонецком)

Максим Блинов/РИА Новости Трофейный британский бронеавтомобиль Husky TSV

Павел Бедняков/РИА Новости

Кроме натовской техники можно увидеть и австралийский бронеавтомобиль Bushmaster — довольно свежий трофей, с поля боя у села Триполье близ Соледара, а также БМП CV90-40, которую Украине поставила формально нейтральная Швеция.

Максим Блинов/РИА Новости Трофейная шведская боевая машина пехоты CV90

Максим Блинов/РИА Новости

Софья Сандурская/ТАСС Автомобиль Bushmaster производства Австралии (уничтожен в Триполье)

«Совершенно очевидно, что мы всему этому научились эффективно противодействовать, — ознакомившись с экспозицией, отметил Медведев и добавил. — Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они, по сути, неудачные».