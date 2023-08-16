Красногорск, 16 августа, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев осмотрел трофейную технику НАТО, которая представлена на форуме «Армия-2023».

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Зампреду Совбеза России была представлена немецкая роботизированная машина разминирования MineWolf, артиллерийская установка М777 производства США, американские броневики HMMWV (известны как «Хаммер»), противотанковые комплексы и переносные гранатомёты, средства связи западного производства, которые используют ВСУ.

Медведев также осмотрел защитные костюмы, противогазы, дозиметры и медицинские препараты, американские тактические аптечки.

Заместитель председателя Совета безопасности России остановился у экспозиции с беспилотниками, в которой представлен и Bayraktar TB-2.

Политику показали и западную трофейную технику, в том числе сожжённый австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, шведскую БМП CV90-40, американский БТР М-113, британские боевые машины Mastiff, Husky, АТ-105 Saxon, французский колесный танк AMX-10RCR, а также бронемашины, танки и бронетранспортёры производства Украины.

Как передавало ИА Регнум, выставка трофейного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении украинской армии, в том числе поставляемой странами Запада, была открыта в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». Особое внимание было уделено технике производства Соединённых Штатов и других государств НАТО.

Большую часть западной трофейной техники на выставке составляют британские боевые машины: бронеавтомобили Mastiff и Hysky, автомобиль АТ 105 Saxon. В описании к экспонатам сообщается, при каких обстоятельствах и где они были захвачены.

Отдельно в крытом павильоне представлена экспозиция «Альянс обетованный», которая рассказывает об идеологической работе, проводимой в последние годы с молодежью Украины. Среди экспонатов — одежда с националистическими слоганами, школьные учебники, своеобразное меню заведений общепита, символика террористического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).