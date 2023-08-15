Красногорск, 15 августа, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Экспозицию с захваченными в ходе спецоперации трофеями представили в подмосковном парке «Патриот». Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России

Выставка трофейного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении украинской армии, в том числе поставляемой странами Запада, была открыта в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Минобороны России

Минобороны России

Минобороны России

Отмечается, что особое внимание было уделено технике производства Соединённых Штатов и других государств НАТО.

Так, на выставке представлен сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, шведская БМП CV90-40, американский БТР М-113, а также французский колёсный танк AMX-10RCR.

Минобороны России

Минобороны России

Уточняется, что большую часть западной трофейной техники на выставке составляют британские боевые машины: бронеавтомобили Mastiff и Hysky, автомобиль АТ 105 Saxon. В описании к экспонатам сообщается, при каких обстоятельствах и где они были захвачены.

Отдельно в крытом павильоне представлена экспозиция «Альянс обетованный», которая рассказывает об идеологической работе, проводимой в последние годы с молодежью Украины. Среди экспонатов — одежда с националистическими слоганами, школьные учебники, своеобразное меню заведений общепита, символика террористического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Минобороны России

Минобороны России

Минобороны России

Как передавало ИА Регнум, 15 августа в Минобороны РФ сообщили, что всего с начала специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов ВСУ, 246 вертолетов, 5761 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 315 танков и других боевых бронированных машин, 1144 РСЗО, 5893 артиллерийского орудия и минометов, а также 12 246 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Минобороны России

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения немецких танков Leopard во время попытки наступления ВСУ. До этого украинские военные намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам в качестве трофея.

ПО информации американских СМИ, украинская армия потеряла 15% от всех поставленных США бронемашин Bradley.

Оружейный салон «Армия-2023» проходит в подмосковной Кубинке (парк «Патриот») с 14 по 20 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. Он также рассказал, что в работе салона примут участие чуть менее 1,5 тыс. предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.