На Сокольнической линии метро в Москве 15 июля запустили тематический поезд, посвященный моде и культуре стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

В каждом вагоне пассажиры узнают о высокой и повседневной моде, показах знаменитых дизайнеров, культуре и стильных тенденциях стран БРИКС.

Михаил Метцель/ТАСС

«Московский метрополитен развивается и как культурная площадка, поэтому мы рады запускать новые тематические составы», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что модная индустрия выступает одним из ведущих направлений для союза пяти государств.

Вагон, посвящённый России, украсили распространенным русским узором — орепеем. Это ромб с зубцами по краям, символизирующий счастье, богатство и уверенность.

Китайский вагон выполнили в традиционном для страны красном цвете с использованием древних орнаментов.

РИА Новости/ Григорий Сысоев

Михаил Метцель/ТАСС

Южноафриканский вагон выполнили в зелёном цвете, его пассажиры узнают по ставшему востребованным в последние годы африканскому орнаменту.

Цвет индийского вагона — нежно-голубой, его стены украшены мандалами — геометрическими узорами из повторяющихся элементов. Бразильский вагон выполнили в малиновом цвете, на его стенах разместили информацию о знаменитых дизайнерах и модных показах.

РИА Новости/ Григорий Сысоев

РИА Новости/ Григорий Сысоев

РИА Новости/ Григорий Сысоев

Михаил Метцель/ТАСС

Тематический состав открыли модным показом, который прошёл ночью на станции «Воробьевы горы». Закрытый показ прошёл в рамках Московской недели моды. Модели спускались на эскалаторах и дефилировали по платформе станции.

Григорий Сысоев/РИА Новости

РИА Новости/ Григорий Сысоев

Идею оформления поезда и закрытого модного показа предложили российские дизайнеры. Во время мероприятия станцию украсили архитектурной подсветкой, манекенами и арт-объектами.

Михаил Метцель/ТАСС

Михаил Метцель/ТАСС

РИА Новости/ Григорий Сысоев

Михаил Метцель/ТАСС

Михаил Метцель/ТАСС

Заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов на мероприятии назвал московское метро самым креативным в мире. Он отметил, что, с одной стороны, оно самое современное, а с другой — много архитектуры, скульптуры, транспортного дизайна. По его словам, самая лучшая одежда, обувь — это российская мода и мода стран БРИКС.

Состав будет курсировать по Сокольнической линии полгода.