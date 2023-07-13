Прошло больше месяца с момента удара ВСУ по Каховской гидроэлектростанции, а последствия теракта продолжают накапливаться. Сотрудник медслужб Херсонской области рассказал 13 июля ТАСС: было госпитализировано ещё два человека, пострадавших при прорыве ГЭС. Всего же в областных больницах — в Геническе, Скадовске, Каланчаке — на лечении находится 154 жителя затопленных прибрежных районов.

Алексей Коновалов/ТАСС Каховская ГЭС

По уточненным сведениям, число погибших от украинского удара и его последствий достигло 55 человек.

ВСУ, напомним, нанесли удар по Каховской ГЭС утром 6 июня. Из-за разрушения задвижек начался неконтролируемый сброс воды. Катастрофа привела к вполне ожидаемым последствиям — сельскохозяйственные поля вдоль берега Днепра были смыты, а масштаб экологического ущерба ещё только предстоит оценить.

Алексей Коновалов/ТАСС Каховская ГЭС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Агентство ТАСС опубликовало кадры последствий рукотворной катастрофы — в том числе и косвенных: виден пересохший Северо-Крымский канал, который снабжал полуостров днепровской водой.

Дно Каховского водохранилища обнажилось, баржи и катера лежат на земле — такова картина на территории за ГЭС, которая примыкает к основной магистрали Северо-крымского канала, рассказывает побывавший на месте корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев. Воды в канале не хватает, и ее объем продолжает уменьшаться, так что, скорее всего, посевы риса в Крыму в этом году будут потеряны, сообщил в конце июня порталу «Агроинвестор» председатель Совета Национального рисового союза Игорь Лобач. С другой стороны, глава Крыма Сергей Аксёнов сразу после произошедшего на Каховской ГЭС заверил: водохранилища полуострова заполнены, проблем с водой нет.

Алексей Коновалов/ТАСС Каховское водохранилище

Алексей Коновалов/ТАСС

Водный дефицит, от которого страдал Крым, удалось разрешить, напомним, в 2022 году — когда вода из Днепра стала беспрепятственно поступать через Северо-Крымский канал.

Приднепровские районы Херсонской области продолжают страдать от водной стихии — подтоплено более 8 тысяч домов и до трех десятков объектов «социалки» и инфраструктуры. Об этом сообщил ровно через месяц после катастрофы, 6 июля, глава областного правительства Андрей Алексеенко. Вода по-прежнему стоит в низинах в шести населенных пунктах днепровского левобережья, в том числе в городах Алёшки и Голая Пристань. «Масштаб затопления очень большой», — констатировал региональный премьер.

Алексей Коновалов/ТАСС Северо-Крымский канал

Алексей Коновалов/ТАСС

Сапёры в Алёшках обезвреживают многочисленные мины, принесённые водой с украинских минных полей на занятой ВСУ правобережной части Херсонщины.