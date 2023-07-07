Число погибших после подрыва ВСУ Каховской ГЭС увеличилось до 55 человек
Херсон, 7 июля, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55 человек. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
«В течение суток обнаружены тела ещё двух погибших, всего погибли 55 человек», — приводит агентство слова собеседника.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о 53 погибших.
В ночь на 6 июня в результате очередного обстрела со стороны ВСУ некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. В результате вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Свыше тридцати населённых пунктов были полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.
4 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Новокаховском городском округе специалисты завершили все восстановительные работы, вода полностью сошла. В Голопристанском и Алёшкинском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населённых пунктов и восемь тысяч жилых домов, добавил глава региона.