Херсон, 7 июля, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55 человек. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«В течение суток обнаружены тела ещё двух погибших, всего погибли 55 человек», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о 53 погибших.

В ночь на 6 июня в результате очередного обстрела со стороны ВСУ некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. В результате вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Свыше тридцати населённых пунктов были полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

4 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Новокаховском городском округе специалисты завершили все восстановительные работы, вода полностью сошла. В Голопристанском и Алёшкинском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населённых пунктов и восемь тысяч жилых домов, добавил глава региона.