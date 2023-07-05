Нападение террориста в Тель-Авиве названо местью за операцию в Дженине

Восемь человек пострадало в результате террористической атаки на севере Тель-Авива 4 июля, сообщило израильское издание Jerusalem Post. Находившийся за рулём преступник преднамеренно въехал в группу пешеходов на тротуаре. После этого террорист вышел из автомобиля, подойдя к веранде летнего кафе, нанёс удар одному из находившихся там людей ножом в шею.

Gil Cohen Magen/Global Look Press Теракт в Тель-Авиве. Израиль. 04.07.2023

Как сообщает Jerusalem Post, израильтянин, имевший при себе оружие, застрелил нападавшего. Момент ликвидации террориста попал на камеры видеонаблюдения.

Одна из пострадавших — в критическом состоянии, еще по меньшей мере двое серьёзно ранены, сообщил ТАСС.

Террорист — 23-летний уроженец Западного берега реки Иордан, прибывший в Израиль из города Хеврон (Палестинская автономия). Сообщается, что ответственность за нападение взяло на себя движение ХАМАС — правящая организация в Секторе Газы. «Операция в Тель-Авиве является актом законной самообороны» в ответ на действия израильской армии в городе Дженин на Западном берегу, приводит заявление ХАМАС арабский телеканал Al Jazeera.

Gil Cohen Magen/Global Look Press

Gil Cohen Magen/Global Look Press

3 июля, напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в Дженине масштабную контртеррористическую операцию под названием «Дом с палисадником». Израильское политическое и военное руководство заявляет: причиной самой серьёзной военной акции Израиля на Западном берегу за последние 20 лет стало превращение Дженина в плацдарм для радикальных исламистских группировок.

По утверждению представителей ЦАХАЛ, именно сюда приходят средства из Ирана и Сектора Газы на финансирование терроризма. Сюда же стекаются потоки стрелковых вооружений — и именно в Дженине было спланировано около полусотни террористических атак, заявили в израильской армии.

Палестинская сторона (в том числе чиновники правящей на Западном берегу организации ФАТХ) сообщает о многочисленных жертвах среди мирного населения — не менее десятке погибших и сотне раненых. В администрации главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса заявили о полном прекращении контактов с Израилем и о намерении обратиться в Совбез ООН с требованием выполнить резолюцию о прекращении возведения израильских поселений на Западном берегу.

Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

Израильская сторона настаивает, что целями ударов беспилотников и наземных «зачисток» были только объекты «Исламского джихада» (признан террористической организацией в России) и других радикальных группировок.

Наезд на пешеходов, добавим, в последние годы стал распространенной практикой исламистских боевиков, в том числе, действующих в странах Запада. Пик таких преступлений пришёлся на 2016–2017 гг. Тогда террористы, как правило связанные с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), давили людей в Берлине, Ницце, Стокгольме, Париже, Барселоне и не менее трёх раз в Лондоне, в том числе на Вестминстерском мосту.

Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

В октябре 2017-го шесть человек погибли на месте и полтора десятка были ранены в Нью-Йорке, когда водитель грузовика, уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, преднамеренно выехал на велосипедную дорожку. По той же схеме в том же 2017 году боевик ИГ на грузовике въехал в толпу людей в Иерусалиме — четыре человека тогда погибли, около десяти были ранены.