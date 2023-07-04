Тель-Авив, Израиль, 4 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В Тель-Авиве как минимум четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля, сопровождавшегося стрельбой. Об этом 4 июля сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

Кадр из видео

Отмечается, что одна из пострадавших находится в критическом состоянии. На место прибыли врачи, которые оказывают помощь раненым. Нападавший ликвидирован.

По информации радиостанции «Галей ЦАХАЛ», пострадали шесть человек, трое из которых в тяжёлом состоянии. Один из них является несовершеннолетним. По данным радио «Кан», наезд был преднамеренным.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что контртеррористическая операция в палестинском Дженине на Западном берегу реки Иордан будет продолжаться до тех пор, пока её цели не будут достигнуты.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817446" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Тель-Авиве несколько человек пострадали при наезде со стрельбой

В ночь на 3 июля в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале проведения масштабной контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан. Целью атаки военных стала штаб-квартира палестинских боевиков в Дженине, которая якобы использовалась для планирования террористических нападений.