Ситуация на флангах в недавно освобождённом Артёмовске сложная, хотя и абсолютно контролируемая, сообщил 26 июня врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». ВСУ заняли оборонительные позиции и обстреливают освобождённую российскими солдатами территорию из артиллерийского оружия. На передовой работает 150-я мотострелковая дивизия Южной группировки российских войск.

РИА Новости Стрельба из танка ВС РФ на артемовском тактическом направлении

При этом под огневым контролем наших военных — дорога, по которой противник снабжает свои позиции на передовой. Эта трасса ведёт в Артёмовск, но сами украинские военные говорят, что это «дорога в ад», потому что, «если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР».

Во время ночного дежурства разведчики обнаружили и уничтожили боевую машину противника прямым попаданием из ПТУР (противотанковой управляемой ракеты). После ракетного удара военные запустили беспилотник и выяснили, что удалось поразить БТР американского производства. Экипаж подвозил припасы в направлении села Ивановского (Красного).

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Разведгруппы 150-й дивизии помогают артиллеристам в наблюдении и корректировке огня. Как правило, решающую роль играют дроны-разведчики или тепловизоры.

Ранее военные также обнаружили три штурмовые группы ВСУ севернее Артемовска и рассеяли их минометным обстрелом.

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Разведчик группировки «Южная» из числа бойцов 150-й дивизии рассказал: позиции противника находятся ниже расположения наших военных, поэтому возможная атака ВСУ не будет успешной, так как у них немного вариантов. В итоге украинские военные ушли в глухую оборону.

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В целом, ВСУ продолжают вести хаотичный огонь по городу, что мешает российским военным начать его разминирование, в свою очередь отметил Пушилин. Противник регулярно предпринимают безуспешные попытки прощупать наши позиции на флангах.