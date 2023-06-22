Украина, 26 июня, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) перешли к обороне и не ведут наступательных действий на Артёмовск. Об этом сообщил разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки российских войск.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У них активных наступательных действий нет, в основном работает артиллерия», ― пояснил он в беседе с РИА Новости.

Военный отметил, что украинские позиции на этом участке находятся ниже расположения российских войск и поэтому возможная атака ВСУ не будет успешной, так как у них немного вариантов. Кроме того, добавил собеседник, российские войска полностью простреливают дорогу, по которой украинская армия снабжает свои части боеприпасами.

«Это дорога, ведущая в Артёмовск, как они сами назвали, в ад», ― добавил разведчик.

Он также рассказал, что российские разведчики ведут наблюдение и корректируют работу своей артиллерии. В тех случаях, когда нельзя применять беспилотники, для разведки используются тепловизоры.

Как сообщало ИА Регнум, российские воинские подразделения завершили освобождение Артёмовска 20 мая. Операцию начали 8 октября 2022 года. Она продлилась 224 дня. При этом украинские военные продолжают попытки отбить утраченные территории и несут при этом огромные потери.

Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, в настоящее время на флангах российских войск в городе Артёмовске сложилась сложная, но контролируемая ситуация. Он подчеркнул, что украинские войска продолжают безуспешные попытки наступления на российские позиции на флангах Артёмовска.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 26 июня сообщил, что российская армия успешно отразила все попытки украинских военных провести наступление на Артёмовск. Он уточнил, что украинские формирования атаковали фланги российских войск на северо-западе и юго-западе города.