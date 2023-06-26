Украина, 26 июня, 2023, 09:45 — ИА Регнум. В настоящее время на флангах российских войск в городе Артёмовске ДНР сложилась сложная, но контролируемая ситуация. Об этом 26 июня заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

ТАСС

«Ситуация остается сложной, но абсолютно контролируемой как в самом городе, так и по флангам», — сказал он.

Врио главы республики уточнил, что украинские войска продолжают безуспешные попытки наступления на позиции Вооружённых сил России на флангах Артёмовска.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России успешно пресекли все попытки ВСУ начать наступление на Артёмовск. По его словам, после ударов авиации, артиллерии и ракетных войск противник вынужден был вернуться на свои исходные позиции.

Освобождение Артёмовска началось в октябре 2022 года и длилось в общей сложности 224 дня. 20 мая 2023 года российские войска полностью освободили город. Несмотря на это, украинские военные продолжают попытки отбить утраченные территории и несут при этом огромные потери.