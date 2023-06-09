Почти 700 сотрудников МЧС России и 219 единиц спасательной техники задействованы для помощи пострадавшим районам Херсонской области. Спасатели снимают людей с крыш подтопленных домов, оказывают адресную помощь населению, «жителям, которые отказались покинуть свои дома, раздают воду и продукты», сообщили в пресс-службе МЧС.

Алексей Коновалов/ТАСС Эвакуация местных жителей из затопленной Голой Пристани

В новом российском регионе — как в освобожденной его части, так и на оккупированном ВСУ правобережье Днепра — начались подтопления после того, как в результате обстрелов с украинской стороны была подорвана дамба Каховской ГЭС.

Эвакуация населения проходит в том числе из города Голая Пристань, расположенного ниже по течению Днепра, близ речной дельты. Во время эвакуации произошёл обстрел из «Градов» со стороны ВСУ. В результате погибло двое человек, ещё двое пострадали. Одной из погибших оказалась 33-летняя беременная женщина, сообщили местные власти.

В целом в пострадавших районах Херсонщины сообщается о восьми погибших — так, в пятницу сотрудник экстренных служб сообщил ТАСС о том, что найдено еще тело 84-летней женщины.

Сообщается, что Голая Пристань оказалась затопленной почти на 80%. Местные жители сообщают, что вода подошла практически вплотную к местному кладбищу. Это чревато заражением воды. Украинские власти намеренно увеличивают режим сброса воды на расположенной вверх по течению плотине ДнепроГЭСа, из-за чего уровень затопления в Голой Пристани и другом прибрежном городе — Алёшках достигает максимального уровня 12 метров, сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Жителей города доставляют в пункты временного размещения (ПВР). Наибольшее число таких пунктов открыто в Скадовске на берегу Чёрного моря — ПВР посетил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. По прибытии он пообщался как с эвакуированным населением, так и со специалистами соцслужб и волонтёрами.

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Для помощи спасателям Министерство по чрезвычайным ситуациям также направило в Херсонскую область 45 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек, 10 мобильных электростанций и большое количество питьевой воды.

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Специалисты предупредили местное население об опасности в нынешних условиях использования воды из любых источников. Жителям посоветовали использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную воду. 9 июня пресс-служба МЧС сообщила о том, что жителям Херсонщины доставлено 20 тонн бутилированной воды.