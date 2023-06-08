Голая Пристань, Херсонская область, 8 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. ВСУ 8 июня обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Ещё два человека получили ранения, они эвакуированы в больницу. Сальдо подчеркнул, что удар был намеренно нанесён по мирным людям.

«Сообщают, что сегодня в Херсоне находится киевский главарь Зеленский. Кровь сегодняшних невинных жертв ложится лично на него. Когда он будет исполнять свои репризы на скамье подсудимых — в длинном списке преступлений будет и обстрел Голой Пристани 8 июня 2023 года», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС и последующих подтоплений в Херсонской области погибли пять человек. Ещё 40 человек были госпитализированы. Эвакуация продолжается, из подтопленных районов вывезено уже более 4500 человек.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.