Двое жителей Горловки (в том числе девушка) погибли, не менее 10 человек ранено — таким был результат обстрела, которому украинские военные 8 июня подвергли этот город в ДНР. От атаки ВСУ пострадали дома в частном секторе, многоэтажки, дворец культуры, городской рынок, перечислил в своём Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

Сергей Батурин/РИА Новости Сгоревший автомобиль возле здания Государственной магистральной сетевой компании, поврежденного в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Один из ударов пришелся на здание магистральной сетевой компании, тяжело ранен один из сотрудников, «врачи борются за его жизнь», сообщил мэр.

8 июня украинские военные выпустили по городским кварталам 23 ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и шесть снарядов калибра 122 мм, рассказал Приходько. Предыдущий обстрел имел место четыре дня назад, тогда погиб мирный житель посёлка Зайцево близ Горловки.

Город, который располагается в полусотне километров севернее Донецка, с 2014 года находится на линии боевого соприкосновения и с началом СВО постоянно подвергается ракетным и артиллерийским обстрелам с украинских позиций.

Сергей Батурин/РИА Новости

Сергей Батурин/РИА Новости

Сергей Батурин/РИА Новости

Только за шесть часов 8 июня подразделения ВСУ не менее 14 раз обстреляли города и посёлки ДНР, выпустив по ним в общей сложности 102 снаряда, сообщили в донецком представительстве в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Для террора в отношении мирных жителей используют в том числе артиллерийские орудия натовского калибра 155 мм.

Сергей Батурин/РИА Новости

Сергей Батурин/РИА Новости

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Под огнем, помимо центра Горловки и её пригорода — посёлка Гольмовский, оказались Донецк, Александровка, Владимировка. При ударах по Волновахе, как и по Горловке, украинские военные также задействовали РСЗО.