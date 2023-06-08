Горловка, ДНР, 8 июня, 2023, 13:54 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ ранения получили девять человек, погибла девушка, сообщил 8 июня мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Он добавил, что пострадавшие в момент обстрела находились на центральном рынке города.

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточняется, что украинские войска в 13:05 выпустили 23 ракеты из РСЗО по Горловке.

Кроме того, по городу было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА Регнум, Горловка, которая располагается в 50 км севернее столицы ДНР города Донецка, находится под постоянным обстрелом со стороны украинских боевиков. 4 июня Приходько сообщал о погибшем мирном жителе посёлка Зайцево (Никитовский район города).

Он также опубликовал и фото последствий прилёта украинского снаряда.