Горловка, ДНР, 4 июня, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного гражданина при обстреле со стороны украинских формирований. Об этом стало известно 4 июня.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки)», — написал Приходько в своём Telegram-канале.

Ранее ИА Регнум сообщало об обстреле жилых районов Горловки украинскими формированиями. Утром воскресенья Приходько написал о попадании снарядов ВСУ в жилищный массив «Комсомолец». Также получил повреждения дом на улице Дивногорской. Приходько опубликовал и фото последствий прилёта украинского снаряда.