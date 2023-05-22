Во Франции проходит 76-й Каннский кинофестиваль — одно из главных мероприятий мирового кинематографа. Открыла фестиваль историческая драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в роли Людовика XV: американский актёр, пострадавший от «культуры отмены», постепенно возвращается на экраны.

Alberto Terenghi/Pool Even/Keystone Press Agency/GlobalLookPress Актёр Леонардо Ди Каприо на 76-м Каннском кинофестивале

Красная ковровая дорожка традиционно была богата на гостей. В 2023 году на фестиваль приехали Джиджи Хадид, Леонардо Ди Каприо, Ирина Шейк, Мадс Миккельсен, Натали Портман, Пьер Ришар и многие другие звёзды шоу-бизнеса. Жюри в Каннах в этот раз возглавляет Рубен Эстлунд, чьи два последних фильма — «Квадрат» и «Треугольник печали» — стали победителями фестиваля.

Mickael Chavet/Zuma/TASS Модель Ирина Шейк на 76-м Каннском кинофестивале

Mohammed Badra/EPA/ТАСС Актёры Харрисон Форд и Мадс Миккельсен на 76-м Каннском кинофестивале

MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС Актриса Натали Портман на 76-м Каннском кинофестивале

Mohammed Badra/EPA/ТАСС Президент жюри 76-го Каннского международного кинофестиваля Рубен Эстлунд

Mohammed Badra/EPA/ТАСС Актер Итан Хоук на 76-м Каннском кинофестивале

SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС Режиссёр Педро Альмодовар на 76-м Каннском кинофестивале

Помимо возвращения Джонни Деппа, зрители в Каннах смогут увидеть новую часть «Индианы Джонса», а также короткометражку испанского режиссёра Педро Альмодовара «Странный образ жизни» с Итаном Хоуком и Педро Паскалем в главных ролях. Покажут и советский кинохит «Здравствуй, это я!» Фрунзе Довлатяна 1965 года. Правда, страной производства значится не СССР, а Армения.

DGP/Keystone Press Agency/GlobalLookPress Кинорежиссер Мартин Скорсезе на 76-м Каннском кинофестивале

Rocco Spaziani//GlobalLookPress Актёр Роберт Де Ниро и кинорежиссёр Мартин Скорсезе на 76-м Каннском кинофестивале

DGP/Keystone Press Agency/GlobalLookPress Актёр Роберт Де Ниро на 76-м Каннском кинофестивале

DGP/Keystone Press Agency/GlobalLookPress Актёр Джесси Племонс на 76-м Каннском кинофестивале

DGP/Keystone Press Agency/GlobalLookPress Актриса Лили Гладстоун на 76-м Каннском кинофестивале

IMAGO/GlobalLookPress На 76-м Каннском кинофестивале

Panoramic/Keystone Press Agency/GlobalLookPress На 76-м Каннском кинофестивале

Alberto Terenghi/Pool Even На 76-м Каннском кинофестивале

Несмотря на игнорирование российского кинематографа, на Каннском фестивале он всё же будет присутствовать — в параллельных секциях и рыночных презентациях. Так, в «Двухнедельнике режиссёров» покажут «Блажь» Ильи Поволоцкого, а на рыночном треке можно будет увидеть фильм «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой и триллер одного из самых ярких российских режиссёров последнего десятилетия, Юрия Быкова, под названием «Хозяин».

В Каннах не обошлось и без скандалов, один из которых имел место 21 мая. Девушка в платье в цветах украинского флага, появившись на ковровой дорожке кинофестиваля, вылила на себя жидкость, по цвету напоминающую кровь, после чего её вывели сотрудники полиции. Как выяснили журналисты ИА Регнум, провокаторша — гражданка Украины Илона Чернобай, известная в своей стране в качестве ведущей марафонов для похудения и работающая фитнес-тренером. Очень похожий инцидент имел место год назад, на Каннском фестивале — 2022 — тогда полуобнажённая украинская активистка, истошно крича, выскочила на красную дорожку.

Пожалуй, не меньшее обсуждение сейчас вызвал скандал внутри кинематографического цеха. Участника конкурсной программы, фильм «Возвращение» Катрин Корсини, сперва исключили из списка из-за обвинений в эксплуатации детей-артистов на съёмках. Однако затем комиссия расследовала обвинения, пришла к выводу об их необоснованности и решила вернуть кинокартину в конкурсный отбор.

Rocco Spaziani/GlobalLookPress Актрисы Кардинал Танту, Джиллиан Дион, Джейн Коллинз, Кара Джейд Майерс на 76-м Каннском кинофестивале

Guillaume Horcajuelo/EPA/ТАСС Режиссёр Майвенн, актеры Джонни Депп и Пьер Ришар (слева направо) на 76-м Каннском кинофестивале

В нынешнем году жюри конкурса решило вручить награду за общие достижения в жизни и киноиндустрии 80-летнему Харрисону Форду, который заодно представил очередную часть «Индианы Джонса». Также аналогичной награды был удостоен 79-летний Майкл Дуглас, имеющий в своём послужном списке две премии «Оскар».