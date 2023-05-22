Во Франции проходит 76-й Каннский кинофестиваль — одно из главных мероприятий мирового кинематографа. Открыла фестиваль историческая драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в роли Людовика XV: американский актёр, пострадавший от «культуры отмены», постепенно возвращается на экраны.

Alberto Terenghi/Pool Even/Keystone Press Agency/GlobalLookPress Актёр Леонардо Ди Каприо на 76-м Каннском кинофестивале

Красная ковровая дорожка традиционно была богата на гостей. В 2023 году на фестиваль приехали Джиджи Хадид, Леонардо Ди Каприо, Ирина Шейк, Мадс Миккельсен, Натали Портман, Пьер Ришар и многие другие звёзды шоу-бизнеса. Жюри в Каннах в этот раз возглавляет Рубен Эстлунд, чьи два последних фильма — «Квадрат» и «Треугольник печали» — стали победителями фестиваля.

Mickael Chavet/Zuma/TASS Модель Ирина Шейк на 76-м Каннском кинофестивале

Mohammed Badra/EPA/ТАСС Актёры Харрисон Форд и Мадс Миккельсен на 76-м Каннском кинофестивале

MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС Актриса Натали Портман на 76-м Каннском кинофестивале

Mohammed Badra/EPA/ТАСС Президент жюри 76-го Каннского международного кинофестиваля Рубен Эстлунд

Mohammed Badra/EPA/ТАСС Актер Итан Хоук на 76-м Каннском кинофестивале

SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС Режиссёр Педро Альмодовар на 76-м Каннском кинофестивале

Помимо возвращения Джонни Деппа, зрители в Каннах смогут увидеть новую часть «Индианы Джонса», а также короткометражку испанского режиссёра Педро Альмодовара «Странный образ жизни» с Итаном Хоуком и Педро Паскалем в главных ролях. Покажут и советский кинохит «Здравствуй, это я!» Фрунзе Довлатяна 1965 года. Правда, страной производства значится не СССР, а Армения.

DGP/Keystone Press Agency/GlobalLookPress Кинорежиссер Мартин Скорсезе на 76-м Каннском кинофестивале

Rocco Spaziani//GlobalLookPress Актёр Роберт Де Ниро и кинорежиссёр Мартин Скорсезе на 76-м Каннском кинофестивале

DGP/Keystone Press Agency/GlobalLookPress Актёр Роберт Де Ниро на 76-м Каннском кинофестивале

DGP/Keystone Press Agency/GlobalLookPress Актёр Джесси Племонс на 76-м Каннском кинофестивале

DGP/Keystone Press Agency/GlobalLookPress Актриса Лили Гладстоун на 76-м Каннском кинофестивале

IMAGO/GlobalLookPress На 76-м Каннском кинофестивале

Panoramic/Keystone Press Agency/GlobalLookPress На 76-м Каннском кинофестивале

Alberto Terenghi/Pool Even На 76-м Каннском кинофестивале

Несмотря на игнорирование российского кинематографа, на Каннском фестивале он всё же будет присутствовать — в параллельных секциях и рыночных презентациях. Так, в «Двухнедельнике режиссёров» покажут «Блажь» Ильи Поволоцкого, а на рыночном треке можно будет увидеть фильм «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой и триллер одного из самых ярких российских режиссёров последнего десятилетия, Юрия Быкова, под названием «Хозяин».

В Каннах не обошлось и без скандалов, один из которых имел место 21 мая. Девушка в платье в цветах украинского флага, появившись на ковровой дорожке кинофестиваля, вылила на себя жидкость, по цвету напоминающую кровь, после чего её вывели сотрудники полиции. Как выяснили журналисты ИА Регнум, провокаторша — гражданка Украины Илона Чернобай, известная в своей стране в качестве ведущей марафонов для похудения и работающая фитнес-тренером. Очень похожий инцидент имел место год назад, на Каннском фестивале — 2022 — тогда полуобнажённая украинская активистка, истошно крича, выскочила на красную дорожку.

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Пожалуй, не меньшее обсуждение сейчас вызвал скандал внутри кинематографического цеха. Участника конкурсной программы, фильм «Возвращение» Катрин Корсини, сперва исключили из списка из-за обвинений в эксплуатации детей-артистов на съёмках. Однако затем комиссия расследовала обвинения, пришла к выводу об их необоснованности и решила вернуть кинокартину в конкурсный отбор.

Rocco Spaziani/GlobalLookPress Актрисы Кардинал Танту, Джиллиан Дион, Джейн Коллинз, Кара Джейд Майерс на 76-м Каннском кинофестивале

Guillaume Horcajuelo/EPA/ТАСС Режиссёр Майвенн, актеры Джонни Депп и Пьер Ришар (слева направо) на 76-м Каннском кинофестивале

В нынешнем году жюри конкурса решило вручить награду за общие достижения в жизни и киноиндустрии 80-летнему Харрисону Форду, который заодно представил очередную часть «Индианы Джонса». Также аналогичной награды был удостоен 79-летний Майкл Дуглас, имеющий в своём послужном списке две премии «Оскар».