Российское кино присутствует в Каннах вопреки запретам и провокаторам
Во Франции проходит 76-й Каннский кинофестиваль — одно из главных мероприятий мирового кинематографа. Открыла фестиваль историческая драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в роли Людовика XV: американский актёр, пострадавший от «культуры отмены», постепенно возвращается на экраны.
Красная ковровая дорожка традиционно была богата на гостей. В 2023 году на фестиваль приехали Джиджи Хадид, Леонардо Ди Каприо, Ирина Шейк, Мадс Миккельсен, Натали Портман, Пьер Ришар и многие другие звёзды шоу-бизнеса. Жюри в Каннах в этот раз возглавляет Рубен Эстлунд, чьи два последних фильма — «Квадрат» и «Треугольник печали» — стали победителями фестиваля.
Помимо возвращения Джонни Деппа, зрители в Каннах смогут увидеть новую часть «Индианы Джонса», а также короткометражку испанского режиссёра Педро Альмодовара «Странный образ жизни» с Итаном Хоуком и Педро Паскалем в главных ролях. Покажут и советский кинохит «Здравствуй, это я!» Фрунзе Довлатяна 1965 года. Правда, страной производства значится не СССР, а Армения.
Несмотря на игнорирование российского кинематографа, на Каннском фестивале он всё же будет присутствовать — в параллельных секциях и рыночных презентациях. Так, в «Двухнедельнике режиссёров» покажут «Блажь» Ильи Поволоцкого, а на рыночном треке можно будет увидеть фильм «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой и триллер одного из самых ярких российских режиссёров последнего десятилетия, Юрия Быкова, под названием «Хозяин».
В Каннах не обошлось и без скандалов, один из которых имел место 21 мая. Девушка в платье в цветах украинского флага, появившись на ковровой дорожке кинофестиваля, вылила на себя жидкость, по цвету напоминающую кровь, после чего её вывели сотрудники полиции. Как выяснили журналисты ИА Регнум, провокаторша — гражданка Украины Илона Чернобай, известная в своей стране в качестве ведущей марафонов для похудения и работающая фитнес-тренером. Очень похожий инцидент имел место год назад, на Каннском фестивале — 2022 — тогда полуобнажённая украинская активистка, истошно крича, выскочила на красную дорожку.
Пожалуй, не меньшее обсуждение сейчас вызвал скандал внутри кинематографического цеха. Участника конкурсной программы, фильм «Возвращение» Катрин Корсини, сперва исключили из списка из-за обвинений в эксплуатации детей-артистов на съёмках. Однако затем комиссия расследовала обвинения, пришла к выводу об их необоснованности и решила вернуть кинокартину в конкурсный отбор.
В нынешнем году жюри конкурса решило вручить награду за общие достижения в жизни и киноиндустрии 80-летнему Харрисону Форду, который заодно представил очередную часть «Индианы Джонса». Также аналогичной награды был удостоен 79-летний Майкл Дуглас, имеющий в своём послужном списке две премии «Оскар».