Канны, Франция, 21 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Полуобнажённая украинская активистка, истошно крича, выскочила на красную дорожку в очередной день кинофестиваля в Каннах. Об этом 20 мая сообщило издание The Hollywood Reporter.

Джозеф Варфоломей Кидд. Танцующие ведьмы

Женщина с обнажённой грудью, расписанной в цвета украинского флага, и с ногами, перепачканными красной краской, внезапно для присутствующих гостей кинофестиваля выскочила на красную ковровую дорожку, предназначенную для прохода звёзд кино. Инцидент произошёл вечером 20 мая перед премьерой фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет ожидания».

Активистка упала на колени перед фоторепортёрами и категорически отказывалась добровольно покидать ковровую дорожку, пока охрана кинофестиваля не потеряла терпение и не вынесла буквально на руках не перестававшую вопить женщину.

Ряд СМИ предполагает, что конкретно эта активистка представляет движение феминисток, которые просто решили таким способом заявить о своей организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о реакции пользователей социальных сетей на выступление президента Украины Владимира Зеленского с речью на открытии Каннского кинофестиваля.