Канны, Франция, 22 мая, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Устроившая провокацию на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля — гражданка Украины Илона Чернобай, известная в своей стране в качестве ведущей марафонов для похудения и работающая фитнес-тренером, выяснили журналисты ИА Регнум.

Красная ковровая дорожка Каннского кинофестиваля

Инцидент произошёл 21 мая. Девушка в платье в цветах украинского флага, появившись на ковровой дорожке кинофестиваля в Каннах, вылила на себя жидкость, по цвету напоминающую кровь, после чего была уведена с места сотрудниками полиции.

Ранее в тот же день Чернобай сообщила своим подписчикам в социальных сетях, что получила приглашение на красную ковровую дорожку в Каннах. Через несколько часов она опубликовала еще одну историю.

«Я вышла на красную дорожку, но произошёл треш. Сейчас с полицией решаю ситуацию», — отметила Чернобай.

Публикации на тему специальной военной операции России на страницах Чернобай в социальных сетях почти отсутствуют. Большинство записей посвящены работе фитнес-тренером. Мотивы своих действий на каннской красной дорожке Чернобай не объяснила.

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Схожий инцидент произошёл на церемонии открытия Каннского кинофестиваля и годом ранее. Тогда на ковровой дорожке появилась девушка в нижнем белье, раскрашенная в цвета украинского флага. Свои действия она сопровождала громкими криками и была уведена сотрудниками охраны.