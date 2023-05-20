Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 18 мая прибыл на Кубу, где провёл 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии, встретился с руководством страны и заключил целый ряд двусторонних соглашений.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, посол РФ на Кубе Виктор Коронелли и первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес Фрага в международном аэропорту. Гавана. Куба

В аэропорту Гаваны Хосе Марти Чернышенко встретил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кубе Виктор Коронелли, а также заместитель главы министерства внешней торговли и иностранных инвестиций страны Анна Тересита Гонсалес Фрага.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас. Гавана. Куба

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Подписание протокола между ФТС России и Министерством внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба об административном сотрудничестве, обмене информацией и взаимопомощи в рамках единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. Гавана. Куба

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Дмитрий Чернышенко после подписания заключительного акта 20-го заседания Межправительственной Российско — Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на церемонии подписания документов. Гавана. Куба

Заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Чернышенко провёл совместно с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом. Также замглавы российского правительства встретился с руководителем кабмина Кубы Мануэлем Марреро Крусом и президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесем.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Гавана. Куба

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время встречи по вопросу развития взаимодействия в области туризма. Гавана. Куба

Россия и Куба сейчас работают над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса, устранением бюрократических барьеров, снижением налогов и пошлин, развитием банковской инфраструктуры для бесперебойного обслуживания внешнеторговых контрактов, расширением доступа сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран, выстраиванием логистических маршрутов.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии открытия электросталеплавильного цеха.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и отец Савва (Морис Гаглоев) во время посещения церкви Казанской иконы Божией Матери. Гавана. Куба

Среди важных решений в ходе поездки — восстановление авиасообщения между двумя странами. В ближайшие несколько месяцев Россия возобновит регулярные рейсы на Кубу. Первые полёты авиакомпании начнут выполнять с 1 июля.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и генеральный директор ПАО Аэрофлот — российские авиалинии Сергей Александровский во время заявления о возобновлении регулярного авиасообщения между Россией и Кубой

Также Чернышенко посетил Гаванский университет, где встретился со студентами, изучающими русский язык, а также побывал в церкви Казанской иконы Божией Матери.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, ректор Гаванского университета Мириам Никадо Гарсия и министр высшего образования Кубы Вальтер Балуха Гарсия (слева направо) во время собрания в Гаванском университете. Гавана. Куба