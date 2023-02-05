Москва, , 11:06 — REGNUM Российская компания Lobaev Arms в феврале удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок, сообщил основатель компании Владислав Лобаев.

Снайперская винтовка © Дмитрий Серебряков/ТАСС

«У нас очень серьезное расширение. В два раза с февраля будет увеличен выпуск (винтовок)», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Лобаев добавил, что с апреля выпуск будет увеличен еще в два раза.

Напомним, в начале декабря российский оружейный конструктор Владислав Лобаев сообщил, что к поступлению в зону спецоперации готовят первую партию из высокоточных самозарядных винтовок «Счётчик» калибра 308Win (7,62 × 51 мм).