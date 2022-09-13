13 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Татьяна Титаева, Дарья Драй, , 17:17 — REGNUM В петербургском электродепо «Автово» показали, как выглядит новый состав метрополитена «Балтиец», который должен прийти на смену устаревшим поездам подземки. Об особенностях нового состава и дизайне вагонов узнали корреспонденты ИА REGNUM.

Новый состав петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Новый состав петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Презентация нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Представители производителя состава, компании «Трансмашхолдинг», подчеркивают, что «Балтиец» — полностью отечественная разработка, созданная именно для метро Санкт-Петербурга и 95% деталей в составе — российского производства.

Новый состав петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Новый состав петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это замечательный новый состав, который представлен на новом российском приводе с множеством современных функций, кроме того, имеет возможность проходить порядка 200 метров расстояния на автономном ходу, что также даёт дополнительные опции для использования в составе метрополитена», — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Замминистра промышлености и торговли России Альберт Каримов Дарья Драй © ИА REGNUM

Новые вагоны совмещают в себе лаконичность и технологии. Снаружи состав в основном белого цвета, имеет красные линии сверху и снизу, а кабины машинистов оформлены черными вставками. Двери вагона серые, с зелёной подсветкой. Сам вагон также обладает световыми вставками. В частности, горит синий знак метро в начале состава, загораются красные линии снаружи кабины. У машинистов появился пульт управления с тремя сенсорными дисплеями, там же размещены переключатели и датчики контроля.

Презентация нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Первая ласточка большой партии подвижного состава, который должен поступить в наш город, мы приняли решение назвать эту серию поездов «Балтиец». Такое абсолютно ленинградское название», — заявил на презентации вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Кабина машиниста нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Двери внутри вагона также оснастили световыми линиями, которые расположены по бокам от дверного проёма, расширенного до 140 сантиметров. На потолке размещён источник света в виде геометрических фигур. Стены вагона — насыщенного серого цвета. Узнавать о маршруте следования поезда и о следующей станции пассажиры смогут благодаря панелям с жидкокристаллическим монитором.

Вагон нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вагон нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Девушка в вагоне метро Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это действительно масштабная программа обновления, которую мы запускаем на нашем метрополитене, — заявил директор СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. — Сегодня вашему вниманию представлен новый поезд, новый состав с гордым именем «Балтиец», он будет проходить обкаточные испытания на площадке электродепо и на первой линии (Кировско-Выборгская линия — прим. ред). метрополитена».

Презентация нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Удержаться на месте пассажирам помогут матовые металлические поручни. А сиденья обтянуты насыщенно бордовым полотном из винила. На него нанесён рисунок, напоминающий разведённые мосты — один из традиционных символов Петербурга. Этот элемент можно увидеть также на потолке и на полу. Таким образом, в «Балтийце» объединили две важные для города темы: мосты и метро.

Вагон нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Рисунок на сидениях в вагоне метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Несмотря на то, что состав новый, жителей и гостей города всё же оставили без разъёмов для зарядки устройств и сквозного прохода через вагоны: отказ от последних объяснили подходом к безопасности. А USB-розетки могут появиться позднее, для этого в составе есть внутренняя разводка. Вагоны будут меняться, состав будет совершенствоваться на протяжении действия контракта между Петербургом и «Трансмашхолдингом», который заключён сроком на 25 лет.

Вагон нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вагон нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава метрополитена в торжественной обстановке получил ключ от состава от заместителя генерального директора «Трансмашхолдинга» Андрея Васильева. Вместе с ним Козин перерезал ленточку. Представитель «Трансмашхолдинга» подчеркнул, что ключом действительно можно открыть поезд.

Презентация нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Презентация нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

Презентация нового состава петербургского метрополитена «Балтиец» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Надеюсь, что этот поезд будет радовать вас, радовать машинистов и, конечно же, радовать пассажиров, потому что именно для них в конце концов мы и производим этот поезд», — заключил Васильев.

Метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что жители и гости города смогут сначала увидеть новый состав лишь снаружи, его обкатка будет проходить без пассажиров. Перевозку пассажиров «Балтиец» начнет осуществлять в ноябре 2022 года.

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