Санкт-Петербург, 12 ноября 2022, 10:24 — REGNUM На первой, Кировско-Выборгской линии, Петербургского метрополитена в первый рейс отправился новейший состав «Балтиец». О начале работы совершенно нового поезда метро 12 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На станцию «Балтийская», где новый состав показали прессе, «Балтиец» прибыл вместе с губернатором и другими членами правительства Санкт-Петербурга.
«Сегодня по поручению президента Владимира Путина мы запускаем новый состав «Балтиец», — объявил губернатор Александр Беглов.
Новый состав от уже курсирующих по красной линии отличает современный дизайн, а также расширенный до 140 сантиметров дверной проём, что облегчает посадку и высадку. Пассажиры смогут разглядеть в интерьере поезда визитную карточку города — разведённые мосты.
Напомним, что в честь запуска состава в Петербурге выпустили в продажу проездную карту «Подорожник» с обновлённым дизайном, на ней изображён «Балтиец».
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