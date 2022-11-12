Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM На первой, Кировско-Выборгской линии, Петербургского метрополитена в первый рейс отправился новейший состав «Балтиец». О начале работы совершенно нового поезда метро 12 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Александр Беглов на запуске состава «Балтиец» Татьяна Титаева

На станцию «Балтийская», где новый состав показали прессе, «Балтиец» прибыл вместе с губернатором и другими членами правительства Санкт-Петербурга.

«Сегодня по поручению президента Владимира Путина мы запускаем новый состав «Балтиец», — объявил губернатор Александр Беглов.

Новый состав от уже курсирующих по красной линии отличает современный дизайн, а также расширенный до 140 сантиметров дверной проём, что облегчает посадку и высадку. Пассажиры смогут разглядеть в интерьере поезда визитную карточку города — разведённые мосты.

Напомним, что в честь запуска состава в Петербурге выпустили в продажу проездную карту «Подорожник» с обновлённым дизайном, на ней изображён «Балтиец».

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