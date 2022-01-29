Григорий Кусков: жизнь после смерти — фоторепортаж
22 января исполнился 151 год со дня рождения талантливого ставропольского архитектора Григория Кускова. К памятной дате мэрия Ставрополя переименовала улицу Ильи Сургучева в честь ставропольского зодчего. Соответствующее постановление подписал мэр города Иван Ульянченко.
Григорий Кусков оставил большой след в исторической части города. В Ставропольскую губернию выпускник Петербургского института приехал в 1894 году. В Ставрополе Григорий Павлович получил должность младшего архитектора и приступил к строительству складских и других подсобных помещений строящегося железнодорожного вокзала. Набравшись опыта, Кусков быстро стал губернским архитектором и сразу принял предложение спроектировать церковь Андрея Первозванного. Для реализации проекта надо было разобрать стены старой деревянной церкви и возвести новые, с новыми пилонами — толще и выше. По замыслу, внутри новой церкви цилиндрические своды опираются на наружные своды и подпружные арки. Таким образом, храм обрел лучшие черты церковного зодчества.
«Я в это время занимался и частной практикой в городе и в губернии, и по своим проектам, и под своим техническим надзором построил в городе Ставрополе Андреевскую церковь», — пишет в своих записях Григорий Кусков.
В советский период храм выполнял другие функции и службы в нем не проводились. В настоящее время Кафедральный собор является центром притяжения православных христиан, в нем проводятся богослужения, крестят детей и венчаются молодые.
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Помимо Андреевского собора, Кусковым построено в крае более сорока каменных и деревянных церквей, пять мечетей, Ташлянская церковь, колокольни при Даниловской и Софийской церквах.
Архитектор полностью посвятил себя возведению зданий для нужд города. Многие его работы сделаны в соавторстве. Например, бывшее здание госпиталя на ул. Морозова было спроектировано совместно с А. П. Булыгиным. Сейчас в этом здании располагается духовная семинария.
Григорий Кусков спроектировал и возвел дом адвоката Панова в стиле модерн. В настоящее время это физиолечебница на ул. Дзержинского. Совместно с А. Скворцовым Кусков построил здание «Пассажа» на проспекте Карла Маркса. Раньше там сдавались торговые площади для купцов, на первом этаже было место для развлечения горожан.
Еще в одном здании, украшении старого города, располагается мэрия Ставрополя. Изначально оно строилось как губернаторский дом с красивыми кариатидами, поддерживающими балкон. В середине двадцатого века дом стал выше на один этаж. Несмотря на то, что стиль сооружения сохранился, крыша потеряла башни.
Свой дом архитектор построил в 1899 году на усадебном участке супруги, рядом с Ольгинской гимназией, где училась дочь архитектора. Дом семьи Кускова является архитектурным памятником и находится под охраной.
Григорием Кусковым в 1901 году также была построена образцовая женская школа Святейшего Синода при Епархиальном женском училище на улице Мира. С годами здание утратило первоначальный вид, проводились надстройки и добавлялись пристройки. Сейчас в нем расположился научно-исследовательский институт овцеводства.
С 1913 по 1915 год архитектор работал над строительством мечети, которая в народе называется магометанской. Проектом Кусков занимался бескорыстно, недостающие для строительства средства жертвовали жители губернии, мусульмане, христиане и богатые купцы. До конца проект не был реализован. В чертежах зодчего еще были эскизы художественного оформления стен изображениями птиц и зверей, текстами из Корана, выполненными арабской вязью. Но исторические события не позволили закончить оформление. Тем не менее мечеть является украшением и жемчужиной Ставрополя. Сейчас в здании расположилась картинная галерея Павла Гречишкина.
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Почти все архитектурные произведения зодчего выполнены из местного ракушечника, который полюбился мастеру.
В 1914 году статский советник Григорий Павлович Кусков Высочайшим повелением был награждён светло-бронзовой медалью «В память 300-летия царствования Романовых».
С приходом новой власти в 20-е годы двадцатого века зодчий часто менял места работы в губернских административных органах. Григорий Кусков преподавал на курсах десятников, заведовал материально-техническим отделом, был техноруком по постройке канализации, комендантом муниципализированных зданий.
С 15 февраля 1923 года губернский архитектор стал именоваться губернским инженером. В обязанности Григория Павловича входил общий технический контроль за соблюдением общегосударственных норм и местных обязательных постановлений по строительной части. Архитектор готовил заключения по проектам типовых сооружений общественного назначения, принимал новые сооружения.
В апреле 1926 года Григорий Кусков был назначен начальником Управления строительного контроля, а в апреле 1930 года Григорий Павлович был переведен на должность заместителя начальника Управления строительного контроля. С приходом советской власти архитектор все больше погружался в работу с документацией, занимался преподавательской деятельностью, принимал участие в подготовке строительных проектов, занимался реставрацией и сохранением архитектурного ансамбля старого Ставрополя.
В 1937 году талантливого архитектора не стало. Его прах покоится на Успенском кладбище в Ставрополе. На надгробье надпись — «Инженер Григорий Павлович Кусков, скончался