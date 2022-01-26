26 января 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, , 16:19 — REGNUM Заслуженному художнику и мастеру пейзажа Павлу Гречишкину 16 января исполнилось 100 лет. В честь юбилейной даты в Ставрополе в картинной галерее пейзажей его имени прошли торжественные и культурные мероприятия. На них присутствовали ученики художественных и музыкальных направлений, их преподаватели и родители.

Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Аллея почетных граждан края, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Художник-пейзажист Павел Моисеевич Гречишкин. Аллея почетных граждан края, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Преподаватель художественной школы возлагает цветы Александр Погожев © ИА REGNUM

Родитель ученика художественной школы возлагает цветы Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничное мероприятие началось с возложения цветов на аллее почетных граждан в Ставрополе. После чего в музее был организован день памяти выдающегося художника. В холле открыли выставку детских работ, провели музыкальную паузу, ознакомились с творчеством художника и поучаствовали в пленэре.

Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Юные художники любуются выставкой пейзажей Александр Погожев © ИА REGNUM

Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел Гречишкин. Заборчик. 1995 Александр Погожев © ИА REGNUM Павел Гречишкин. Хутор Стрижамент. 1962 Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел Гречишкин. Сельский дворик. 1989 Александр Погожев © ИА REGNUM

Юные художники любуются выставкой пейзажей Александр Погожев © ИА REGNUM Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Мероприятия в честь юбилейной даты проходят и в других местах, где художник оставил особый след. Например, в селе Татарка, где он родился, вырос и призывался в армию. Через одиннадцать дней после призыва грянула война, и Павел ушёл на фронт. С фронта Павел вернулся только в 1948 году. Фактически семь лет он отсутствовал дома. После войны почти два года он лечил тяжелую форму туберкулеза в госпитале в селении около Тбилиси — Абастумани. Домой младший сержант Гречишкин вернулся с двумя медалями: «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией».

Поворот в Верхнюю Татарку Александр Погожев © ИА REGNUM

Дорога в село Татарка Александр Погожев © ИА REGNUM

Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка Александр Погожев © ИА REGNUM

Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка Александр Погожев © ИА REGNUM

Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка Александр Погожев © ИА REGNUM Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка Александр Погожев © ИА REGNUM

Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка Александр Погожев © ИА REGNUM

Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка Александр Погожев © ИА REGNUM Родина Павла Моисеевича Гречишкина. Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел Моисеевич художественному искусству нигде не обучался, всё опытным путем. Но азы до войны успел получить в художественной студии В. Г. Кленова. Даже в 1939 году выставлял свои работы на краевой выставке. Художник оттачивал мастерство в Домах творчества Союза художников: «Сенеж», «Академическая дача», «Горячий ключ». В 1956 году Гречишкин стал членом Союза художников СССР. В течение жизни посещал различные краткосрочные курсы и мастер-классы художников, если такая возможность была.

Дети рисуют в картинной галерее имени Павла Моисеевича Гречишкина Александр Погожев © ИА REGNUM

Девочка выбирает пастель для рисования Александр Погожев © ИА REGNUM

Юные художники в картинной галерее Александр Погожев © ИА REGNUM

Портрет Павла Моисеевича Гречишкина Александр Погожев © ИА REGNUM Художник рисует портрет Павла Моисеевича Гречишкина Александр Погожев © ИА REGNUM

Ученики художественной школы в картинной галерее Александр Погожев © ИА REGNUM

Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина. Презентация выставки работ учеников художественной школы, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник картинной галереи имени Павла Моисеевича Гречишкина Александр Погожев © ИА REGNUM Участница мероприятия в кабардинском народном костюме Александр Погожев © ИА REGNUM

Мероприятие в честь 100-летия со дня рождения Павла Моисеевича Гречишкина Александр Погожев © ИА REGNUM

Торт к 100-летию Павла Моисеевича Гречишкина Александр Погожев © ИА REGNUM

К мастеру пейзажисту постоянно приезжали журналисты с радио, газетчики и телевизионщики.

Александр Рупцов идет на съемку во Дворец культуры и спорта. г. Ставрополь, май 2013 года Александр Погожев © ИА REGNUM

Корреспонденту ИА REGNUM удалось поговорить c кинооператором Александром Рубцовым. Он рассказал, что художник работал дома в Ставрополе, где построил мастерскую со специальным остеклением для создания мягкого равномерно рассеянного света. Во дворе он высадил аллею берез, где любил прогуливаться и черпать вдохновение.

Александр Алексеевич Рубцов Александр Погожев © ИА REGNUM

«Приезжаем мы в мастерскую в его снимать в очередной раз сюжет. Он в чистом, как празднично одетый. Мы долго разговаривали, после чего я попросил его одеться в рабочее, чтобы приступить к съемке. А он отвечает, что так всегда и работает, без халата, без фартука. Кусок от советской посылки — это и был его весь мольберт. Он показывал, как рисует облако, очень интересная техника. Гречишкинские облака просто завораживают. Показал самодельную кисточку, которой рисует кору на деревьях, — с четырьмя зубками, как у вилки», — вспоминает Александр Рубцов.

Павел Гречишкин. Озеро в облаках. 1981 Александр Погожев © ИА REGNUM Павел Гречишкин. Лунный вечер на Волге. 1986 Александр Погожев © ИА REGNUM

Часть пейзажа «Лунный вечер на Волге» Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел Гречишкин. Венеция. 1960 Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел Гречишкин был приближен к крайкому партии, партийцы у него постоянно заказывали работы. Он состоял в Союзе художников страны. У пейзажиста был свой индивидуальный стиль, и многие охотно приобретали картины художника себе и в подарок. Совокупность этих факторов дала возможность Гречишкину путешествовать по разным странам. Но больше всего сил и труда мастер уделял родному Ставрополью, Кавказу, Байкалу.

Павел Гречишкин. День солнечной зимы. Теберда. 2001 Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел Гречишкин. Байкальский пейзаж Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел Гречишкин. Гора Стрижамент. Шпиль. 1953 Александр Погожев © ИА REGNUM

«Даже Михаил Горбачев просил написать ему картину. Гречишкин написал по просьбе последнего генерального секретаря колодец, над которым возвышался журавель. Такой стоял возле отчего дома на родине Горбачева. Правда, он рассказывал, что за эту картину не то, что гонорар, даже спасибо не сказали», — рассказывает Александр Рубцов.

Александр Рубцов беседует с преподавателем в Северо-Кавказском Федеральном университете. Апрель 2014 года Александр Погожев © ИА REGNUM

В 1986 году художник передал в дар Ставрополью 187 своих работ. Уже на следующий год в здании мечети в Ставрополе был открыт выставочный зал картин художника. Со временем это стала картинная галерея имени Гречишкина. Сейчас дарственный фонд мастера насчитывает около пятисот произведений.

Картинная галерея пейзажей имени Павла Моисеевича Гречишкина, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел Моисеевич Гречишкин ушёл из жизни 3 июля 2009 года, но оставил после себя впечатляющее наследие для потомков.