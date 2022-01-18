18 января 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 23:07 — REGNUM 18 января в храмах Ставропольской епархии в честь Крещения Господня проходят праздничные богослужения с чином освящения воды. В этот день православные христиане вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Колокольня Андреевского собора, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Андреевский собор, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Андреевский собор, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Священослужители наполняют святой водой бутылки для прихожан в Крещенский сочельник Александр Погожев © ИА REGNUM

Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Распятие Иисуса Христа в Андреевском соборе, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник Александр Погожев © ИА REGNUM

Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник Александр Погожев © ИА REGNUM

Прихожане на богослужении в Крещенский сочельник в Андреевском соборе, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

В пять вечера митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл провёл всенощное бдение в Андреевском соборе города Ставрополя.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит Богослужение в Андреевском соборе, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник Александр Погожев © ИА REGNUM

Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник Александр Погожев © ИА REGNUM

Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник Александр Погожев © ИА REGNUM

Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник Александр Погожев © ИА REGNUM

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит Богослужение в Андреевском соборе, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник Александр Погожев © ИА REGNUM

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит Богослужение в Андреевском соборе, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит Богослужение в Андреевском соборе, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Богослужение в Андреевском соборе г. Ставрополя в Крещенский сочельник Александр Погожев © ИА REGNUM

В ночь с 18 на 19 февраля ежегодно проходит праздничная Божественная литургия и освящается вода. В краевой столице ежегодно освящается Сенгилеевское водохранилище, откуда вода поступает в дома ставропольцев. В этом году великое освящение воды решили провести в трех оборудованных бассейнами местах: источник Серафима Саровского, родник «Корыта» и на «Холодных родниках».