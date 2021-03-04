В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за время пандемии коронавируса скончалось более ста медицинских работников. По данным комитета по здравоохранению Петербурга, непосредственно от ковида, заразившись коронавирусом на рабочем месте, скончались «всего» 67 человек. Однако большинство петербуржцев уверено, что отделять одних от других только по тому, что написано в заключении о смерти, нельзя. Ведь все умершие заслуживают того, чтобы о них помнили.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник «Печальный Ангел» на набережной реки Карповка

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Сохраняя память

В апреле 2020 года на временном строительном заборе вокруг Дома радио на Малой Садовой улице в центре Петербурга появились первые фотографии ушедших медиков. Так общественная активистка Ирина Маслова, а затем и журналист Галина Артеменко начали создавать «Стену памяти», которая быстро разрослась до внушительных размеров.

Вплоть до осени 2020 года горожане приносили к ней фотографии своих родственников-медиков, водителей скорой помощи, сотрудников медицинских лабораторий или преподавателей медвузов, которые покинули этот мир в период пандемии не только в Петербурге, но и в Ленинградской области, Москве и других регионах.

К осени власти города объявили, что реставрация исторического здания, вокруг которого и разросся стихийный мемориал, завершена, и забор будет демонтирован. Это вызвало тревогу активистов, создававших и ухаживавших за «Стеной памяти», и простых горожан. Подумав, городские чиновники решили не спешить с разбором мемориала, а продумать возможность его сохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов во время открытия памятника «Печальный Ангел», посвященного погибшим во время пандемии медикам, в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Во время открытия памятника «Печальный Ангел», посвященного погибшим во время пандемии медикам, в Санкт-Петербурге

После длительных обсуждений было решено, что все фотографии со «Стены» будут переданы на хранение в Музей политической истории, а в каждом медицинском учреждении, где работали умершие медики, появятся памятные таблички с их именами и фотографиями.

Однако это решение не до конца удовлетворило общественников, которые посчитали, что ходить по стационарам и поликлиникам тем, кто хочет отдать дань памяти медикам, не совсем удобно. После чего возникла идея создать памятник, который будет гармонично вписываться в облик города, но станет напоминанием о печальных событиях пандемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Во время открытия памятника «Печальный Ангел», посвященного погибшим во время пандемии медикам, в Санкт-Петербурге

Печальный ангел

В качестве воплощения этой идеи на набережной реки Карповки в Петроградском районе, напротив зданий Первого медицинского университета им. Павлова, появилась скамейка, а на ней скульптура «Печальный ангел» петербургского художника Романа Шустрова. Его работы уже были знакомы горожанам. Кто был в Измайловском и Любашинском садах, видел его ангелов там на скамейках. А с учетом того, что скульптор сам стал жертвой ковида — Шустров ушел из жизни в мае 2020 года после непродолжительной, но тяжелой болезни, — его работа была признана самой подходящей для увековечивания памяти об умерших врачах.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник «Печальный Ангел» на набережной реки Карповка

Открытие скульптуры было намечено на 4 марта 2021 года, об этом заранее объявили в соцсетях и СМИ. Какое же недоумение испытали активисты, узнав, что губернатор Александр Беглов и районные власти провели церемонию открытия мемориала на день раньше, не пригласив на это событие ни инициаторов установки памятника, ни горожан.

Если судить по релизам пресс-службы Смольного, открытие памятника состоялось утром 3 марта в рамках рабочей поездки градоначальника по городу. Как следует из сообщения, которое затем дополнялось, в этот день Беглов заезжал в Первый медицинский университет, где встречался с врачами и сотрудниками Центра по лечению коронавирусной инфекции, здесь его и пригласили открыть памятник.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач во время открытия памятника «Печальный Ангел», посвященного погибшим во время пандемии медикам, в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов во время открытия памятника «Печальный Ангел», посвященного погибшим во время пандемии медикам, в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов во время открытия памятника «Печальный Ангел», посвященного погибшим во время пандемии медикам, в Санкт-Петербурге

«Накануне мне позвонили из администрации и сообщили, что со мной хочет встретиться губернатор. Сказали приехать 3 марта в десять часов утра на набережную реки Карповки, — рассказала ИА REGNUM вдова скульптора Романа Шустрова Мария Касьяненко. — Я приехала, и затем события развивались стремительно. Меня пригласили открыть памятник, и мне пришлось это сделать».

После этого Александр Беглов, по словам вдовы художника, пообещал, что будет содействовать в установке других скульптур Романа Шустрова и реализации его оставшихся художественных проектов.

«Передо мной [за созданную неловкую ситуацию] никто не извинился», — резюмировала собеседница агентства.

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Отметим, что такое досрочное открытие не поняли многие петербуржцы, после того как о фальстарте стало известно общественности, в адрес Смольного пошёл поток критики в СМИ и соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Борис Вишневский во время открытия памятника «Печальный Ангел», посвященного погибшим во время пандемии медикам, в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов во время открытия памятника «Печальный Ангел», посвященного погибшим во время пандемии медикам, в Санкт-Петербурге

Народное открытие

Несмотря на это, намеченное заранее открытие скульптуры все же состоялось как и планировалось изначально: 4 марта ровно в полдень у скамейки начали собираться люди. К этому времени солнце, которое светило всё утро, заволокло серыми тучами, начал дуть пронизывающий ветер. Пришедшие, человек сто, не больше, укутанные в черные и серые зимние куртки, принесли с собой цветы. Кто-то гвоздики, кто-то розы…

Среди незнакомых лиц мелькали довольно известные личности. Чуть в стороне от скульптуры, накрытой белой накидкой, высказывал свое недовольство произошедшим накануне «яблочный» депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Впрочем, его возмущение можно было понять, он один из немногих парламентариев, который пришел на помощь Масловой с Артеменко в реализации проекта.

«Я мечтал, чтобы этого памятника не было, чтобы никто не погиб. Чтобы не было «Стены памяти», которая на протяжении многих месяцев размещала фотографии тех, кто погибли на этой войне. Ничего подобного мы не видели много лет. Поэтому глубокий поклон тем, кто воюет и воевал за человеческие жизни, — сказал Вишневский. — Считаю, губернатор Беглов должен был прийти сюда и попросить слова в общем порядке. А не так, как он сделал».

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов во время открытия памятника «Печальный Ангел», посвященного погибшим во время пандемии медикам, в Санкт-Петербурге

На мероприятие из больницы, где находилась на лечении, также приехала Ирина Маслова. Женщина привезла с собой кованую розу, которую положила рядом с ангелом. А в своем кратком и очень эмоциональном выступлении перед собравшимися вспомнила, сколько усилий приложила к тому, чтобы реализовать задумку. Маслова поблагодарила главу Петроградского района Ивана Громова, который помог найти место для скульптуры и оказал помощь с финансированием проекта, а также свою сподвижницу Галину Артеменко.

Слово брали журналисты, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, а также бывший главный врач клинической инфекционный больницы имени Боткина, а ныне преподаватель Алексей Яковлев.

«Я хочу выразить глубочайшую признательность людям, которые так относились к докторам. Я бесконечно скорблю по коллегам, которых потерял в период пандемии. Я хочу, чтобы к жизни наших врачей относились с большим вниманием, чем в начале пандемии», — сказал врач-инфекционист, коллеги которого год назад первыми начали лечить пациентов с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник «Печальный Ангел» на набережной реки Карповка

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник «Печальный Ангел» на набережной реки Карповка

К микрофону с речью выходили и другие медики, которые благодарили сограждан за то, что их труд ценят и увековечили память погибших коллег. Также перед собравшимися выступил мужчина, который наложил на стихи Цветаевой, звучавшие в романсе в фильме «О бедном гусаре замолвите слово», свои неумелые строчки. В песне были строки о «молодых дуэлянтах» и «ночных дежурствах». Завершилось официальное мероприятие молитвой.

Отметим, что слово, а также возможность первыми возложить цветы к скульптуре ангела организаторы дали и родственникам умерших в пандемию медиков, но никто к микрофону так и не вышел.