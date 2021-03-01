Диспансеризацию и профосмотры возобновят в Приморье
В медучреждениях Приморья в марте возобновят диспансеризацию и профилактические осмотры населения. Это стало возможным благодаря улучшению эпидобстановки по коронавирусу.
В Челябинской области выявили ещё 192 носителя коронавируса
В Челябинской области за 28 февраля обнаружили 192 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили 52 338 заразившихся. Выздоровели уже 44 886 пациентов. На лечении находятся 5354 больных COVID-19.
В Башкирии за сутки выявили еще 138 носителей коронавируса
138 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 1 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, всего в республике выявлено 28 719 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 23 тысячи человек, в том числе за минувшие сутки — 140 человек.
Глава Башкирии ослабил коронавирусные ограничения
Изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенного для недопущения распространения коронавируса Башкирии, внес глава республики Радий Хабиров. Соответствующий документ 28 февраля опубликован на сайте правительства региона.
В Югре за сутки выявлено 107 заражений коронавирусом
В Югре за сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 110 случаев.
В Забайкалье полную вакцину от COVID-19 получили более 19 тысяч человек
Власти Забайкальского края, где насчитывается более одного миллиона жителей, известили о том, что полную вакцинацию от коронавируса прошли 19 116 человек. Как сообщает сегодня, 1 марта, пресс-служба правительства региона, всего край получил 47 662 доз вакцины «Спутник V» и 1 300 — «ЭпиВакКорона».
По словам вице-премьера краевого правительства Инны Щегловой, две тысячи доз Гам-КОВИД-Вак были получены 28 февраля. «На сегодняшний день первую аппликацию вакцины от COVID-19 получили чуть более 39 тысяч забайкальцев, вторую — чуть более 19 тысяч человек», — пояснила чиновница.
В Приангарье за выходные скончались 22 пациента с COVID-19
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1896 человек, причём 22 из них погибли только за прошедшие выходные (27−28 февраля 2021 года).
Также, судя по данным оперативного штаба на 1 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 115 человек (+682 за выходные).