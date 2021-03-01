В России продолжает набирать обороты массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению специалистов, только прививочная кампания, в которую будут вовлечены десятки миллионов людей, сможет остановить распространение вируса SARS-CoV-2. Но пока о победе над ним говорить рано: в России ежедневно выявляется более 10 тыс. новых носителей во всех регионах, всё ещё высокой остаётся смертность от ковида.

Все новости о борьбе с COVID-19 и вакцинации в России — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости